Mil kilos de pólvora en siete alturas de fuego

Auroras boreales, arcoíris, terremotos y muchos kilos de pirotecnia cubrirán el cielo de Gijón esta madrugada con un espectáculo que pretende sorprender a los miles de gijoneses y visitantes que salgan a la calle. La noche mágica de los fuegos artificiales pone el broche final a la Semana Grande con "un proyecto exclusivo y personalizado para la ocasión, basado en la originalidad con sorprendentes efectos y donde primará la altura y la calidad", a cargo de Pirotecnia Pablo.

"Nuestro equipo ha preparado un diseño con un ritmo trepidante y, como no, con el rojo y el blanco, los colores de Gijón, como tonos principales", explicó Raúl Álvarez, de la pirotecnia. "Nuestro propósito es recrear tres efectos que se pueden ver en la naturaleza, como las auroras boreales, que aunque no son muy comunes de estas zonas, nosotros trataremos de plasmar en el cielo mediante frecuencias de secciones pirodigitales, arcoíris y terremotos", explicó Álvarez.

La duración de la exhibición, de treinta minutos, no varía respecto a otros años. "Empezará poco a poco y finalizará con un restallón que atruene en toda la bahía gijonesa", explicó Jesús Martínez Salvador, concejal de Deporte, Turismo y Festejos.

Más de 5.000 unidades de artificios pirotécnicos y 1.100 kilos de pólvora divididos en 60 conjuntos y comandados con 960 órdenes de disparo para celebrar una de las citas estivales más celebradas por los gijoneses. "Desde el punto de vista cuantitativo estamos manejando 21 posiciones diferentes de lanzamiento, 7 alturas de fuego, 11 ángulos de disparo y 150 metros de línea de envergadura", apuntó Raúl Álvarez, quien también destacó todo el trabajo que conlleva la preparación de estas exhibiciones: "Hemos trabajado tres semanas en el diseño, dos en la elaboración y en el montaje previo y se han necesitado 18 personas y dos días de intenso trabajo en el Cerro de Santa Catalina para llevar a cabo el montaje", indicó.

La empresa de pirotecnia explicó también que la novedad de este año reside en la forma en que se presentará el diseño. "Artículos nuevos como tal no tenemos, pero sí será novedosa la forma en que se muestre todo como conjunto", declaró Álvarez. Así, los que acudan a la bahía gijonesa a disfrutar de la noche se encontrarán con los efectos más conocidos como "huevos de dragón", "átomos", "crossettes", "perlas blancas", "crisantemos" y otras formas en 3D que darán paso a los bombardeos finales de color y trueno, repartidos en fases encadenadas y ascendentes.

El punto de lanzamiento será, como en años anteriores, en el Cerro de Santa Catalina, junto al "Elogio del Horizonte". La posibilidad de que los disparos de la pirotecnia dañen la escultura "es mínima". Según Álvarez "no existe riesgo porque no tiene capacidad para destruir". Además, aprovechó para recordar que "la ley obliga a cumplir un mínimo de distancia de seguridad respecto a edificio, no para esculturas o monumentos". Asimismo, Pirotecnia Pablo ultima los detalles para el "Restallón", que se podrá disfrutar mañana martes, "con siete puntos de lanzamiento y una espectacular secuencia de disparo combinando los truenos con alguna sorpresa de color".

Sobre el trabajo de hoy la idea es clara: "poner en el cielo más estrellas de las que caben en una noche y muchos más colores de los que es capaz de albergar el firmamento".