La familia de Germán, el joven agredido en Fomento, indignada con el concejal de Seguridad de Gijón

La familia de Germán Fernández, el joven agredido de una brutal paliza en la zona de copas de Fomento que permanece ingresado en el Huca, ha reaccionado hoy públicamente a las declaraciones realizadas por el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio Bausili, en una entrevista concedida a este periódico. "El crimen de Germán fue algo puntual que no puede llevar a generar pánico; Gijón no es el Bronx", señaló Aparicio en la citada entrevista.

Marta Fernández, la hermana de Germán, ha manifestado su indignación con las palabras del edil publicando una foto de la entrevista -en la que aparece un sonriente Aparicio en la imagen- acompañada de un comentario: "Ojalá nunca te quiten esa sonrisota de la cara, como hicieron con mi madre. Como se nota cuando no nos toca ¿eh? Quisiera ver cuál era el titular si el que estuviese en esa cama fuese tu hijo.Tú si que eres un crimen puntual. Siempre justificando que son cosas puntuales para esconder un trabajo mal hecho; sí,mal hecho. No es algo puntual, llevo viendo peleas todos los fines de semana desde que empecé a salir de más pequeña. La mala suerte que tuvo mi hermano, quizás, no la hayan tenido muchos, pero es algo que ocurre fin de semana sí y al otro también. Ojalá no tengáis que pasar por eso... A ver si lo tapáis y defendéis como algo puntual".

Igualmente, en el grupo de facebook "Todos somos Germán" han criticado las palabras del concejal de Foro.