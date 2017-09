Detenidos siete ultras del Sporting por los disturbios previos al derbi

La investigación policial por los disturbios previos al derbi entre el Sporting y el Oviedo ya ha comenzado a dar sus frutos. La Policía Nacional ha detenido a al menos siete ultras del Sporting por su presunta implicación en los graves incidentes previos al encuentro de máxima rivalidad, en los que integrantes de los Ultra Boys se enfrentaron a los antidisturbios después de que cargasen para abrir paso al autobús que llevaba al campo a los jugadores rojiblancos, que estaba siendo recibido por un multitud de seguidores del club gijonés.

Los policías que intervinieron en ese momento, en el que vivieron momentos de alto riesgo ante la agresividad con la que se emplearon algunos ultras sportinguistas, decidieron no practicar detenciones "in situ" para no complicar más la situación, pero los arrestos han llegado una vez se ha procedido al visionado de imágenes. Fruto de los altercados, al menos cuatro antidisturbios terminaron con heridas, bien por quemaduras de bengalas o por cortes por el impacto de vasos y botellas de cristal.

Este episodio violento relacionado con los ultraboys se suma a otros en los últimos años, como enfrentamientos con radicales del Génova, del Deportivo de la Coruña o del Sevilla, además de los altercados tras un partido contra el Córdoba, único incidente por el que han sido procesados algunos de sus integrantes.