La actuación policial fue "desmedida", responden desde Ultra Boys

El colectivo Ultra Boys, la peña radical del Real Sporting, sostiene que su único objetivo el día del derbi regional frente al Real Oviedo era el de ir a recibir al equipo rojiblanco "como hacemos en otros muchos partidos, sin ningún tipo de intención rara", explica su jefe, José Quiroga. No obstante, el desenlace no fue como en otras ocasiones y derivó en un enfrentamiento de radicales contra la Policía Nacional que controlaban la seguridad en la zona de la avenida de El Molinón y que se saldó con ocho agentes heridos con quemaduras y lesiones y otras tantas personas detenidas, en su mayoría miembros de este colectivo como presuntos autores de la agresión. "Contábamos con las detenciones pero para nosotros la actuación policial fue totalmente desmedida y fuera de lugar", defiende Quiroga.

La versión de los hechos que ofrecen desde Ultra Boys es que "estábamos recibiendo a nuestro equipo, celebrando que había derbi". "Esa era nuestra única consigna, recibirles e irnos al campo a ver al partido y animar a nuestro equipo", sostiene Quiroga, hasta que comenzó el enfrentamiento contra la policía, un enfrentamiento que ocurre según ellos porque "los agentes empiezan a cargar contra la gente".

José Quiroga tiene su propia interpretación de los hechos. "Creo que la falta de preparación de algunos agentes y el nerviosismo de la policía por el partido que era produjo los incidentes que hubo, porque la intervención estuvo fuera de lugar", apunta Quiroga que se basa en un vídeo -que difundirán en los próximos días a través de sus redes sociales- para compartir estas impresiones. "Se ve perfectamente cómo empieza la carga policial, cuando había allí padres de familia con sus niños y todo tipo de personas, además de nuestro grupo; lo hicieron sin ningún tipo de sentido y contra la gente", añade el portavoz de Ultra Boys.

Lo que no todo el mundo hizo fue responder con lanzamiento de botellas de cristal, vallas publicitarias y hasta sillas -también grabado en vídeo y fotografía- lo que ha motivado al menos ocho detenidos por la policía dentro de una investigación que permanece abierta y sin descartar por ahora más arrestos. "No sé exactamente los daños que se hicieron porque no estaba en el lugar, pero me gustaría que la gente viese nuestro vídeo para que vean cómo empieza la carga", sostiene Quiroga que, no obstante, no defiende la respuesta vivida en los prolegómenos del partido.

"Lógicamente, como grupo, estamos en contra totalmente de lo que pueda pasar, sabemos que hay gente de los nuestros implicada en este asunto pero tampoco podemos responder por lo que haga cada persona, yo no puedo responder por todo el mundo", valora Quiroga para quien "atacar a la policía no es una respuesta adecuada como tampoco la actuación de la policía lo fue", concluye.