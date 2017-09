Quejas por el catering del servicio municipal de ayuda a domicilio

Xixón Sí Puede (XSP) se interesó ayer por el funcionamiento del servicio de catering que tienen algunas personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). La marca local de Podemos preguntó por la inminente finalización del contrato, que expira este 30 de septiembre: "¿Va a dar tiempo a realizar un nuevo contrato o se prorrogará el servicio?", planteó la edil podemista Estefanía Puente. Desde el gobierno local aseguraron que no se paralizará el servicio y que, en caso de que no dé tiempo a realizar un nuevo contrato, se hará una prórroga temporal hasta la nueva adjudicación. "La realidad es que les ha vuelto a pillar el toro. No entendemos por qué este contrato de un servicio que ya tiene un recorrido propio en la ciudad no sale antes a licitación", critica Puente. Igualmente XSP ha demandado información detallada sobre el servicio dado que ven "algunas sombras" y han recibido algunas quejas sobre las condiciones de los alimentos servidos.