Gijón prohíbe un acto sobre Cataluña y el referéndum en una sala municipal

"Cataluña, de la Transición al Referéndum". Es el título de un acto que estaba anunciado para este sábado en una sala del Centro Municipal de El Llano, en Gijón. Sin embargo, los organizadores -la revista "Viento Sur", Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) y "Ahaztuak 1936-1977"- han cancelado el evento después de que el Ayuntamiento les denegase finalmente el uso de las instalaciones municipales coincidiendo con la sentencia de un juez en Madrid que vetó la cesión del ayuntamiento madrileño de un espacio para un acto a favor del referéndum catalán.



"No es un acto a favor del referéndum, sino de debate con gente con posiciones distintas. Nuestro objetivo es enlazar la memoria histórica con la situación que vive Cataluña", explica Rafael Velasco, de Famyr, quien considera "grave" lo ocurrido en Gijón. Si bien, para el acto estaban anunciados representantes de partidos impulsores del referéndum, como Joan Tardá, parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, u Óscar Simón, de la coordinador de la CUP. "Pero también había gente con opiniones distintas, como Quim Sopena, de Catalunya en Comú, partido que no es favorable al referéndum tal y como se plantea, o Martí Caussa, de la revista Viento Sur, muy crítico con la deriva actual en Cataluña", matiza Velasco.



En cualquier caso, lo cierto es que el Ayuntamiento, gobernado por Foro Asturias, les había concedido en un principio el permiso de utilización del espacio municipal, y anunciaron así el acto costeando los viajes de los ponentes. "Teníamos el uso y nos facilitaban medios técnicos. Y, ayer, por sorpresa nos manda un requerimiento la concejala Eva Illán para que especifiquemos si se ajusta o no el acto a la providencia del Constitucional que prohíbe el referéndum y si es un acto de preparación o apoyo al mismo. Presentamos unas alegaciones. Le decimos que aquí en Asturias no se va a votar, ni se va a buscar votos, ni a repartir papeletas ni nada de eso. Esto no tiene nada que ver con la preparación del referéndum. Y le decimos que su interpretación de todo sí atenta contra la Constitución, contra la libertad ideológica, de expresión y reunión. Y, además, se nos avisa de esto cuando hemos pagado viajes de parte de los ponentes, con un perjuicio económico", explica Velasco.



Según cuentan los organizadores, hoy recibieron otra resolución municipal, pero no contestando a sus alegaciones, sino esgrimiendo argumentos diferentes para evitar la celebración del acto en dependencias municipales. "Ahora se nos manda una resolución donde ya no se nos habla de absolutamente nada del Constituciones y se nos dice que por una norma interna, nuestro debate no encaja en los actos sociales y culturales para los que está previsto el uso de los centros municipales. Y lo cierto es que no es verdad que no se hagan actos de esta clase en los centros municipales, donde partidos organizan reuniones, hay exposiciones de carácter político y otras cuestiones. Esto nos parece grave", lamenta Velasco, que recalca que "es una decisión arbitraria y contraria a la libertad de expresión".



Desde "Viento Sur", otra de las entidades organizadoras, también muestran su indignación. "Se censura algo así y nos deja perplejos por la ausencia de democracia en la ciudad, donde un gobierno de derechas visualiza su ideología", aseguran. Igualmente, la concejala de Xixón Sí Puede, Verónica Rodríguez, ha acusado al gobierno local de Foro de hacer censura.