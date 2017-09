El PP aboga por una Educación Infantil "gratuita y universal"

El Partido Popular presenta este viernes en la Junta General del Principado una iniciativa legislativa para que las escuelas de Educación Infantil, de niños de 0 a 3 años, sean gratuitas y universales en todos los concejos de la región. La presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández, indicó la necesidad de "dar facilidades a las familias para que puedan dejar a sus niños en las guarderías sin hipotecar una parte importante de su salario". En este sentido, explicó que Asturias "es la comunidad autónoma más envejecida de España, por lo que es prioritario dar facilidades a las parejas que quieran aumentar los miembros de la familia".

Según Fernández, "tenemos pocos niños y a los pocos que tenemos no les damos una respuesta atractiva. ¿Por qué un niño de seis años no paga y si lo hace uno de tres?", continúo Fernández. En este sentido Fernández también denunció los precios que deben pagar las familias en la red pública de guarderías: "¿por qué en la red pública de escuelas infantiles las familias pagan como si sus hijos estudiasen Medicina o Ingeniería?", apuntó. Según la responsable del Partido Popular "una familia con un hijo en la red pública de Educación Infantil paga alrededor de 320 euros al mes, con lo que una familia estaría abonando 3.500 euros al año, por no hablar de las familias que tengan dos hijos", declaró. Según los datos, actualmente existen doce escuelas públicas de Educación Infantil en Gijón, 68 en Asturias. Además, es en esta ciudad donde las tarifas son más caras.

La presidenta se refirió también a los trabajadores de las escuelas infantiles públicas, que "no tienen garantizada su estabilidad profesional". Por otro lado, añadió que su partido "no discrimina entre las diferentes opciones escolares y defiende las enseñanzas pública, privada y concertada para que cada familia tenga libre elección".