La ausencia de 14 docentes en el Calderón es algo "imprevisible", sostiene Educación

Un total de 10.621 alumnos volvieron ayer a las aulas de Secundaria en Gijón, una cifra similar a la del año pasado y de nuevo con la enseñanza pública como la más populosa (con 7.414 alumnos frente a los 3.027 de la concertada). Pero en este inicio de curso los protagonistas no son los presentes, sino los ausentes. Concretamente los profesores.

El caso más sangrante es del el IES Calderón de la Barca, donde han echado a andar sin 14 docentes, interinos pendientes de traslado. Una cifra nada desdeñable de una plantilla de más de ochenta profesores, que se han visto obligados a rehacer sobre la marcha la dinámica de trabajo hasta la llegada de los docentes que faltan, prevista el día 25 de septiembre.

El consejero de Educación aseguraba ayer que se trata de "una circunstancia sobrevenida e imprevisible, porque a las vacantes no cubiertas se suman las sustituciones que se plantean en los primeros días del curso, y que por tanto son plazas de imposible previsión en la adjudicación masiva del 30 de agosto"; asegura Genaro Alonso. "El asunto quedará resuelto en la convocatoria de interinos del lunes próximo", garantizó. Pero la plantilla del IES gijonés sostiene que muchas de las bajas ya eran conocidas a finales de curso, y que por lo tanto "se trata de un caso de falta de previsión". La ausencia de profesores obligará a que durante las dos primeras semanas de curso los alumnos afectados no tengan las clases correspondientes. Y obligará al resto de los docentes del centro a reajustar horarios para atender a las aulas que no tengan profesor. En resumen, "una sobrecarga de trabajo que se podría haber evitado", aseguran. Por eso hoy, en el recreo de las 11.15 horas, la plantilla del IES Calderón protagonizará una concentración ante las puertas del centro.

En el IES Fernández Vallín fueron los padres los que se concentraron ayer para denunciar que 13 nuevos alumnos se han quedado fuera del itinerario bilingüe por falta de plazas. "Nos han engañado", denuncian los padres, porque "desde el principio nos dijeron que había plazas para todos y al final resulta que no era así". Tal y como aseguran, "de un día para otro se hizo un sorteo del que no se enteró ni la mitad de la gente, y 13 niños se han quedado sin una oportunidad de seguir estudiando en inglés como lo venían haciendo toda la Primaria". Las familias lamentan que "no todos los alumnos tengan los mismos derechos", y por eso ayer salieron a la calle para llamar la atención sobre la situación del centro. Las concentraciones se repiten hoy y mañana.

El consejero, por su parte, señaló ayer tras el Consejo de Gobierno que el problema "está en vías de solución". Tal y como explicó "se trata de alumnos que se quedaron fuera del programa bilingüe en un sorteo que se establece de acuerdo a la resolución porque ese es el procedimiento legal que está establecido y mientras no se modifique no hay otro". Pero no obstante, "se está estudiando la posibilidad de solucionarlo mediante el desdoble de uno de los grupos, y creo que será factible", aseguró Alonso. Los padres temen que se trate de "un nuevo embuste".

En Primaria los padres del Colegio Evaristo Valle del Polígono acuden hoy a protestar a la Consejería con el fin de reclamar "un profesor más para solucionar la situación de precariedad con la que inicia el curso escolar" , a lo que habría que sumarle "la falta de otros tres tutores, lo que hace que el centro haya comenzado el curso con cuatro profesores menos en plantilla", denuncian.

Y en otros centros de Primaria denuncian que tampoco han llegado los auxiliares para ayudar con los niños que tienen necesidades educativas especiales. La Consejería justifica el retraso en la tramitación de sus contratos, que en vez de ser por seis meses pasarán a ser indefinidos.