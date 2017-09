La falta de personal en el metal se debe a los bajos sueldos, según los profesionales

Los problemas que están encontrando empresas del metal asturiano para reclutar personal se deben a los bajos salarios que ofrecen y en algún caso a los riesgos de accidentes laborales, aseguró ayer Rubén Penas, presidente de la Asociación de Profesionales del Metal en España (Asprometal). Esta asociación negó que escasee la mano de obra cualificada, en contra de lo que sostiene la Cámara de Comercio de Gijón, desde la que se apuntó como solución a corto plazo la contratación de mano de obra extranjera y a largo plazo el aumento de la natalidad y orientar a los jóvenes hacia la formación profesional.

Asprometal sostiene que no sólo no faltan profesionales cualificados, sino que hay cientos de trabajadores asturianos del sector repartidos por el mundo trabajando en obras en el extranjero no sólo de empresas asturianas sino también de otras compañías.

Rubén Penas señala que "ahora mismo en Sudáfrica hay 300 asturianos y en Israel otros tantos" en instalaciones de plantas termosolares de empresas asturianas y en proyectos desarrollados por empresas no asturianas. También hay personal asturiano en un proyecto que la empresa sevillana Ditecsa desarrolla en Finlandia, mientras que en Francia trabajadores asturianos del sector participan en obras para la extensión de la red de gasoductos y en los astilleros de Saint Nazaire (STX). Sin salir de España, hay trabajadores asturianos del sector que se están ganando el cocido en otras provincias, como en la parada de mantenimiento de una refinería en Castellón, dice.

Para Rubén Penas lo que está ocurriendo en Asturias no es que falte personal cualificado, sino que en cuanto pueden escapan de las empresas en las que les ofrecen condiciones peores. Pone dos ejemplos: El primero, Armón Gijón, cuyas compañías auxiliares (principalmente Nervión) tendrán que buscar nuevos trabajadores para el buque factoría que se va a hacer para Islandia y que requerirá de unos 600 trabajadores. Varios centenares de los que participaron en la construcción de pesqueros anteriores se han buscado ahora otros empleos mejor remunerados tanto dentro como fuera de España. "En Armón se incumplía el convenio de continuo y las normas de seguridad, por lo que la gente poco a poco va escapando. Hace dos o tres años en Gijón no tenían otras alternativas y muchos no tuvieron más remedio que aceptar. Lo que hacen las auxiliares de Armón es jugar con las horas extras, pagándolas muy por debajo de convenio". El segundo ejemplo que puso fue Indemesa "que se quejaban de falta de profesionales, pero aplican el convenio a su manera, ofreciendo sueldos que valen para un chaval de prácticas pero luego decían que no daban el perfil porque exigían soldadores homologados y con experiencia. Con la crisis los salarios bajan, pero cuando empieza a remontar, no pueden pretender seguir incumpliendo los convenios".

Respecto a los 100 colombianos que trajeron a Asturias las empresas hace una década, Penas señala que "vinieron engañados. Les hicieron contratos de ayudantes, pero obligándoles a que hicieran labores de oficial. En cuanto tuvieron los papeles en regla, escaparon a otras empresas".