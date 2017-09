El Plan General se retramita cambiando su aprobación inicial y sin incluir alegaciones

Pese a haber pasado un periodo de exposición pública, en el que se recibieron unas 1.200 alegaciones, el informe de esas alegaciones al nuevo Plan General de Ordenación (PGO) no existe. De hecho, aunque hasta ahora se dijo que sería lo que se llevase a votación en el próximo Pleno, la propuesta municipal no deja lugar a dudas: lo que se someterá a votación será de nuevo el documento de aprobación inicial -ya aprobado en febrero de 2016- con varias modificaciones sustanciales y no el informe de las alegaciones referidas. Lo que supone una retramitación del documento antes de exponerlo a un segundo periodo de exposición pública. Desde el gobierno local de Foro siempre se ha negado que se esté retramitando por fallos el PGO y aseguran que el segundo periodo de alegaciones ya estaba previsto desde un principio.

Sin embargo, después de que en la comisión de Urbanismo les presentasen ayer las condiciones en las que llegará el documento a sesión plenaria, el PSOE ha visto reafirmada su posición, contraria en su día a la aprobación inicial de un documento del que criticaban fallos sustanciales. "Hay que informar de lo que se está haciendo. No podemos aprobar el informe de alegaciones del PGO porque no lo hay y lo que se va a proponer es una modificación del documento de aprobación inicial del plan. Una modificación que, tal y como consta en los informes, se produce porque el primer documento contenía errores, deficiencias de legalidad y hay cambios de criterios políticos", explicó la concejala socialista Begoña Fernández.

"Se hacen cambios de oficio en el documento de aprobación inicial, que conllevan una modificación. Por tanto, y como llevamos mucho tiempo diciendo, se estaba dando un paso en falso y se estaba aprobando un planeamiento sin los requisitos legales necesarios, y ese trámite había que repetirlo", argumentó la concejala socialista, que recalcó que "se va a hacer una nueva exposición pública obligada porque los cambios son sustanciales, además se van a volver a pedir a todas las administraciones los informes sectoriales, todo se va a repetir".

Será "a posteriori" cuando se informe tanto de las 1.500 alegaciones presentadas ya como de las que se registren en el segundo periodo de exposición pública. "La aprobación que se hizo en febrero de 2016 fue en falso, no tenía las garantías suficientes para prosperar", enfatizó Fernández, que reconoce que con los cambios introducidos "se resuelven cuestiones de legalidad graves" así como se incluyen algunas demandas socialistas. "El plan no es el desastre que aprobamos en 2016 y para que no sea ese desastre nuestra posición en el Pleno, informando con veracidad, ha sido útil y ha servido", sentenció la concejala del PSOE.