"Los políticos asturianos tuvieron papeles muy relevantes en la España del siglo XIX"

El segoviano Emilio de Diego García, doctor en Geografía e Historia y Derecho inauguró el curso de conferencias en el Ateneo de Jovellanos. Docente de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y académico de la Real Academia de Doctores de España, De Diego repasó en la ponencia los personajes asturianos más influyentes en el Madrid del siglo XIX.

- ¿Quiénes fueron los asturianos más influyentes en Madrid en el siglo XIX?

-Hay que señalar unos cuantos. Aquellos que en una parcela u otra alcanzaron una relevancia extraordinaria. En la conferencia yo hablo de los que tuvieron importancia en política. Tenemos a un número bastante alto. Algunos son muy conocidos: Jovellanos, Argüelles, Riego... En general sabemos poco de estos personajes. Lo mismo sería de Alejandro Mon, Pidal o José de Posada Herrera. Luego hay otros que han pasado a la frontera del olvido que incluso tienen una extraordinaria dimensión.

- ¿Cómo ha ido evolucionando esta representación de asturianos a lo largo del siglo?

-Cambia mucho porque cambian los mecanismos de representación. En la mayor parte del siglo XIX no hay una práctica democrática tal y como la podemos entender hoy. Ahora hay una representación que sólo corresponde a unos círculos bastante cerrados que tienen poder local e intereses con proyección para llegar a Madrid y representar a su tierra y a España. Estos políticos del siglo XIX aún sintiéndose de Asturias también tienen rotundamente claro cuál es su país. Lo que buscan es que Asturias obtengan las mejores situaciones en esa España. Siempre sin perder de vista que el horizonte está más allá de Pajares.

- ¿Qué peso tenía Asturias en la España del siglo XIX?

-En el ámbito político tiene un peso muy notable porque aunque entre los 616 ministros que hubo en el siglo XIX, los asturianos apenas superan la treintena, pero aún así son personajes de una calidad extraordinaria. Están en momentos clave. La figura de Alejandro Mon es extraordinaria. Él es quien organiza la Hacienda con sentido moderno.

- ¿Ha sido Mon el asturiano más influyente del siglo XIX?

-Influyente fue Jovellanos, aunque no pudo poner en marcha la España que soñó porque la política derivó por otros lados más radicales. En general, los políticos asturianos jugaron papeles muy relevantes en la España del siglo XIX.

- Habla de España, ¿cómo ve la situación de Cataluña hoy en día?

-En los últimos años he sido bastante pesimista en relación a cómo se ha ido abordando este conflicto. Se ha afrontado, por una parte, desde el lado de la emoción, desde Cataluña, y por otra parte, desde el lado jurídico, desde el Gobierno. La lógica jurídica transcurre por una vía y la emoción transcurre por otra. Son dos vías de tren que a lo sumo pueden ser paralelas, pero no encuentran un punto de diálogo. Lo veo con mucha preocupación y creo que es uno de los problemas más importantes de toda nuestra historia contemporánea. El momento en el que vivimos es particularmente grave. Estamos ante la hipotética fractura del país más antiguo del occidente europeo. Tenemos un país mucho mejor de lo que nosotros mismos nos creemos. Estamos cargados de posibilidades, pero los españoles somos mucho más fuertes en la derrota que en la victoria. Cuando estamos en las horas difíciles apretamos.

- ¿Qué pasará el 1 de octubre?

-Lo que es seguro es que no habrá un referéndum con valor jurídico y político. Eso lo saben todos. Hace falta un ejercicio de tiempos distintos: uno de negociación y de lo que es negociable, porque no todo es negociable y otro de una política a medio y largo plazo. Pero nada es irremediable. Todo es posible, pero hace falta que todos lo hagamos posible. No soy partidario de caer en discursos catastrofistas. Las cosas hay que abordarlas, por muy difíciles que sean. Los primeros que deben moverse son los gobernantes que no han gobernado hasta ahora.

- ¿Qué pasos se deben seguir?

-Las medidas son muy sencillas: plantear un ejercicio de información a través de las personas autorizadas para eso: del mundo de la Universidad, del mundo académico... y que construyan un mensaje instructivo. A partir de ahí ponerse de acuerdo en qué se puede reformar. Y tercero desarrollar una política de actividad escolar mucho más ordenada de lo que se ha hecho hasta ahora. El Gobierno no hace cumplir la ley y cuando hay dejación de funciones los problemas se enquistan. No solo de Mariano Rajoy, esto viene de mucho más atrás.

- ¿Ve alguna similitud de la situación de Cataluña con alguna otra en la historia mundial?

-Ninguno. Cuando aquí hablan de Escocia, Irlanda o Canadá son indocumentados. Aunque tuviera alguna similitud los resultados serían distintos. Ese no es el mundo del siglo XXI. En la próxima década se vivirán más cambios que en los veintiún siglos anteriores y lo que tenemos que buscar es cómo gobernar esos cambios.