"Sufro ataques de ansiedad por las amenazas de muerte", dice el hombre que insultó a Moriyón en Facebook

Abelardo V. G., el joven denunciado públicamente por la Alcaldesa, Carmen Moriyón, por realizar un comentario en Facebook llamándola "cerda, puerca, fascista y perra" y diciéndole que "mejor estabas en la fosa común de Ceares", ha remitido una "carta abierta" dirigida a la propia Moriyón "y a la opinión pública asturiana". En la misma pide perdón por los insultos pero de forma muy matizada.

"Un error lo tiene cualquiera y no creo que me merezca el escarnio público que estoy sufriendo. Perdonar es de sabios", asegura el hombre al que Moriyón ya anunció que demandará. Asegura que intentó cambiar su comentario al poco de escribirlo, pero que le fue imposible al haber sido borrado por la página de la Alcaldesa, que acabó denunciando públicamente su contenido mostrando un pantallazo.

De hecho, Abelardo V. G., pese a pedir disculpas, por otro lado inculpa a Moriyón o a quien administre su cuenta de Facebook. "Considero responsables de la difusión masiva de dichas palabras escritas por mí a Carmen Moriyón y/o a los administradores de su página", asegura Abelardo V. G., quien afirma haber recibido "numerosas amenazas de muerte e insultos de personas presumiblemente cercanas a ForoAsturias, de derecha y extrema derecha, causándome estas amenazas, una serie de fuertes ataques de ansiedad y teniendo que ser atendido de urgencia".



Carta abierta a Carmen Moriyón y a la opinión pública asturiana:

Ante la repercusión producida por mi comentario, en una publicación del blog personal de Carmen Moriyón en la red Social Facebook, quiero manifestar lo siguiente:

1º. Que el pasado día de Asturies, me encontraba leyendo información sobre la represión del Franquismo en Asturies sobre la población civil y en concreto sobre cómo asesinaron a mi bisabuelo, sus hermanos y cómo detuvieron, torturaron y vejaron a mi bisabuela durante meses. Que justo tras acabar de leer dicha información, abrí Facebook viendo la publicación en la que Carmen Moriyón disfrutaba del día de Asturies en Benidorm en representación de todos los asturianos y asturianas, hecho que me produjo un fuerte ataque de ira, al recordar cómo en la represión franquista violaban, torturaban y mutilaban sistemáticamente a las mujeres de nuestro pueblo y considerar personalmente a ella y su partido Foro Asturias "herederos políticos" del Franquismo.

2º. Que durante dicho ataque de ira, escribí instintivamente el citado comentario, arrepintiéndome casi instantáneamente de los adjetivos calificativos utilizados por mí en dicho texto y considerados como insultos. Que a los pocos instantes y cuando tan sólo habían visto la publicación de Carmen Moriyón y por tanto, seguramente, mi comentario 43 personas y dando me gusta a la misma 21 personas, intenté, sin éxito,editar mi comentario para corregirlo y borrar dichos adjetivos calificativos considerados como insultos. Ya que Carmen o las personas que administran su página ya lo habían borrado, no pude ni siquiera corregir las faltas de ortografía y borrar dichos desafortunados insultos. Habiendo sido visto en ese momento mi comentario por una cifra inferior a 50 personas.

3º. Que acto seguido mi comentario era capturado y publicado en la página de Carmen Moriyón y siendo difundido por ella o las personas que administran su página, a miles de personas, apareciendo ya en la prensa digital de los principales diarios de Asturies a los pocos minutos, por lo que considero responsables de la difusión masiva de dichas palabras escritas por mi a Carmen Moriyón y/o a los administradores de su página.

4º. Que tras dichos hechos estoy recibiendo numerosas amenazas de muerte e insultos de personas presumiblemente cercanas a Foro Asturias, de derecha y extrema derecha, causándome estas amenazas una serie de fuertes ataques de ansiedad y teniendo que ser atendido de urgencia en el CS de Infiesto el Lunes día 11 de Septiembre y estando actualmente a tratamiento médico para controlar dichos ataques de ansiedad. Y comunico, a través de este escrito, que voy a denunciar estas amenazas ante las autoridades competentes y a las personas que las profieren.

5º. Que a diferencia de lo expuesto en los medios de comunicación carezco por completo de ningún tipo de "antecedente por actos radicales", solamente por una pintada en favor del aborto libre y gratuito para las mujeres y por la que ya pagué la correspondiente condena, que consistió en pagar los desperfectos.

6º. Que a través de este escrito le pido disculpas a usted, señora Moriyón, por dichos insultos, de los que me arrepentí en el acto y quise borrar y/o corregir pero la administración de su página no me lo permitió. Por tanto, le pido que acepte mis disculpas y sin ánimo de entrar en el resto del comentario, ni verme obligado a ello, le pido que nos ahorre a ambos, un proceso judicial y político que por experiencia le digo siempre perjudica a ambas partes. Un error lo tiene cualquiera y no creo que me merezca el escarnio público que estoy sufriendo. Perdonar es de sabios.

7º. Que al igual que la señora alcaldesa y como ciudadano de a pie, me reservo mi derecho a emprender acciones legales, por las amenazas recibidas, mi estado de salud y los daños que pueda sufrir por verse estas cumplidas o no, así como extenderé la responsabilidad de las mismas a los medios y personas que han tergiversado mis palabras buscando claramente mi escarnio público.

8º Que exijo a Foro y a todos los partidos políticos que el pasado lunes me condenaron en el Ayuntamiento Gijonés, haciendo las veces de jueces inquisitoriales, sin antes escuchar ambas partes, condenen los atroces crímenes del franquismo con la misma unanimidad y premura que lo hicieron conmigo y el error humano que cometí.

Reciba usted un cordial saludo de un ciudadano indignado con su gestión municipal y con la mera existencia de su partido político. En Asturies a 13 de Septiembre de 2017, Abelardo V.G.