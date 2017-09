"Vista su primera fase, valoramos positivamente la puesta en marcha de la renta social", dice IU

Ana Castaño, concejala de IU, elogió ayer, "con matices", la gestión del gobierno local de Foro de la primera fase del plan de emergencia-renta social municipal. "Queremos señalar que, visto el desarrollo hasta ahora de la convocatoria, estamos moderadamente satisfechos y hay que valorarlo de una manera positiva", manifestó ayer la edil.

"La implantación de esta medida que nosotros hemos impulsado, hace ya casi un año, nos ha dado la razón en cuanto a la necesidad de este tipo de medidas para paliar las necesidades de las familias con escasos recursos", expresó Castaño, en referencia a las 3.800 solicitudes recibidas por este novedoso programa en Gijón. "Van destinadas a personas y familias que en el mejor de los casos sólo cuentan con 680 euros, siendo familias de cuatro o más miembros, para afrontar los gastos de un mes. Los grupos municipales que han criticado esta medida deberían replantearse su posición", añadió. Insistió en la gran demanda que ha tenido. "Estábamos acertados en el diagnóstico y en dónde poníamos el acento, en el sector al que mayoritariamente se dirigen este tipo de ayudas: perceptores del salario social y personas con pensiones no contributivas. Ha sido muy positivo y ha sido un acierto la participación de la Unión de Comerciantes, que ha hecho muy buen trabajo. En política social no se puede hablar de gasto sino de inversión social, porque transferimos recursos a las personas y éstos se gastan en el comercio local", destacó Castaño, que, por otra parte, hizo mención a que, no obstante, "también hay sombras" en la gestión forista. "La medida se ha articulado tarde, su actuación inicial fue embarullada, hubo descoordinación y falta de información, pero se fue paliando. Ya hay personas que han recibido este ingreso pero hubiéramos deseado una tramitación más rápida", señaló antes de urgir a la puesta en marcha de la segunda fase.