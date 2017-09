Acusan a Canga de contratar a sus hijos y pasar cargos de colonias y piezas de plata

Contrataciones de personal que incluyen a los hijos del jefe de la agrupación, gastos en colonias y accesorios de plata para el hogar, minutas de despachos de abogados, insultos a policías locales, desobediencia a las instrucciones de los superiores, multas por una excursión que acabaron en una queja del gobierno de Cantabria al Ayuntamiento de Gijón... A todo esto se hace referencia en un contundente informe presentado ayer a los grupos de la oposición enumerando supuestas irregularidades en la gestión realizada por la asociación Vaema (Voluntarios auxiliares de emergencias y medio ambiente) del servicio municipal de Protección Civil.

La presentación de este informe - y de la numerosa documentación que justifica sus afirmaciones- fue el punto de arranque de los trabajos de la comisión extraordinaria sobre Protección Civil impuesta por mandato plenario. Una comisión que decida lo que decida -ya dejó eso claro desde un principio el edil de Seguridad Ciudadana, el forista Esteban Aparicio- no hará variar la posición del equipo de gobierno, que decidió hace unas semanas, por un lado, no renovar el convenio con Vaema, entidad presidida por Bernardo Canga, y, por otro, destituir al propio Canga de su puesto como jefe honorario de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil desde 1994.

El informe firmado por los jefes de los servicios de Bomberos y Policía Local, Fernando García y Alejandro Martín Gallo, analiza la situación desde 2001 -cuando Vaema asume la gestión de Protección Civil- aunque dividiéndola en dos bloques: antes y después de la llegada de Foro al gobierno local. En la gestión referida a los años 2001 a 2010, García y Martínez Gallo denuncian "contrataciones de personal, entre las que se encuentran las de dos hijos del jefe de la Agrupación, a quienes además de las nóminas se les entregan cantidades monetarias en forma de ayudas o becas". También se han documentado gratificaciones a más voluntarios con cantidades que ven de los 30 a los 500 euros. El informe indica además que en este periodo "aparecen gastos a subvencionar tan estrambóticos y ajenos a la función de Protección Civil como colonias (Calvin Klein), accesorios de plata para el hogar, prendas deportivas, recargas a móviles personales o productos de parafarmacia" y que "se repiten año tras año gastos correspondientes a despachos de abogados, como si estuviesen abonados a ellos".

Los firmantes del informe establecen que las anomalías detectadas por el servicio de Intervención durante esos años llevó al Ayuntamiento a disminuir la cuantía de la subvención y a exigir un cambio de gestión. Hablan incluso de una reunión fechada en 2010 y presidida por el edil socialista José Manuel Sariego donde se explican a Canga las anomalías, la disminución del presupuesto y las necesidades de modificar el sistema de gestión.

Cambia el gobierno pero los problemas se mantienen pese a que Foro optó por firmar con Vaema un convenio a cuatro años. Entre las anomalías que el informe resalta de esta época están los menosprecios e insultos del jefe de la Agrupación a policías locales en un escrito suyo en un periódico lo que llevó al sindicato SIPLA a pedir a la Alcaldesa la destitución de Canga y una excursión de parte del voluntariado a un parque natural de Cantabria sin conocimiento del Ayuntamiento de Gijón y que acabó con una multa a los responsables de la excursión, Bernardo Canga y uno de sus hijos, por "circular por pistas de acceso restringido" y una queja formal del consejero de Medio Ambiente del Gobierno cántabro a la Alcaldía de Gijón. Ya con Rafael Felgueroso como edil de Seguridad Ciudadana se abre una comisión para analizar el funcionamiento de la agrupación bajo el control de Vaema.

En esa enumeración de anomalías de 2001 a la actualidad también se les reprocha que no comunicaran al Ayuntamiento ingresos recibidos de otras entidades públicas y privadas, que desobedecieran órdenes municipales, que duplicaran facturas, que incumplieran tareas encomendadas de manera directa, que incluyeran a un fallecido en el listado de voluntarios, que no se encargaran del mantenimiento del local municipal de la calle Manuel Llaneza que ejerce como su sede y que se usara el logo, la sede municipal y el teléfono que subvenciona el Ayuntamiento para plantear a empresarios que pusieran anuncios en una web particular propiedad de la empresa Actividades en la Naturaleza, con domicilio fiscal en la vivienda de Canga, siempre según el informe municipal conocido ayer.

"Es todo falso", dice Canga

Por su parte, Bernardo Canga calificó de "falsas y burdas mentiras" las acusaciones contra él y los voluntarios de Protección Civil apuntadas en el documento que firman García y Martínez Gallo, en quienes reconoce "animadversión hacia mi persona y los voluntarios". Según el ex máximo responsable de Protección Civil "todo eso que dice el informe tendrán que demostrarlo. Ni contraté a mis hijos, ni es cierto lo de la multa en Cantabria. Y cuando se refieren a un despacho de abogados quizás se refieran a la gestoría que nos llevaba los asuntos".

También negó Canga haber insultado a la policía. "Quien me conoce sabe que jamás ataqué a la policía o a las fuerzas de seguridad; al contrario, las defendí siempre". El ex jefe honorario de la agrupación anunció además que pondrá en conocimiento de su abogado, Marcelino Abraira, "estas mentiras", y se reserva acciones legales contra los firmantes y sus jefes políticos, "la alcaldesa y el concejal Aparicio", concluyó.