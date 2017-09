La publicación viral de un asturiano tras la fuga del conductor "cobarde" que chocó con sus padres

Las redes sociales se han convertido en una herramienta que puede ayudar en determinadas situaciones. Y así lo ha entendido un joven asturiano, que ha echado mano de Facebook para intentar localizar al "cobarde" que huyó con su coche tras colisionar con otro en el que viajaban sus padres.

Todo ocurrió "en torno a las 19.00 horas" del domingo 9 de septiembre en la carretera de Candás a Aboño. "Mis padres por fortuna están bien", aclara el denunciante. "Un coche tipo sedán color oscuro que bajaba invadiendo el carril contrario injustificadamente impactó contra el de mi padre lanzándoles contra el quitamiedos y destrozando nuestro coche. El individuo se dio a la fuga. Todo pasó muy rápido y poca descripción puedo hacer salvo que los faros eran redondos como los de algunos modelos de Bmw o León (este detalle puede no ser así exactamente). Nuestro coche es verde oscuro (quizás el color se haya quedado impregnado en su morro). Si alguien vio algo por la zona, o un coche circular con el morro destrozado, ruego os pongáis en contacto conmigo", agrega.

Igualmente, se dirige al causante del siniestro. "Si gracias a la difusión y, por casualidad, este mensaje llegase al susodicho me gustaría decirte que todos estamos expuestos a tener o provocar un accidente, pero por lo que tú sabes podrías haber matado a varias personas y no te paraste ni a comprobarlo (no sé, si siquiera, si habrás intentado informarte de qué pasó con el coche que arrollaste para tener la conciencia tranquila) pero déjame que te diga que te portaste como un auténtico hijo de la gran puta, esto no significará nada para ti aparte de un insulto más, pero hay que ser cobarde para portarse así, esto sí que me haría reflexionar más", publica el joven asturiano en un mensaje que ya ha sido compartido más de mil veces.