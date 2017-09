Así se la ingenian los chatarreros para cubrirse de la lluvia mientras circulan con su carromato

La intensa lluvia de hoy en Gijón no impide trabajar al (ya más que conocido) carro tirado por caballos con el que circulan por la ciudad algunos chatarreros.

¿Cómo refugiarse del agua si el primitivo vehículo no tiene techo? Ellos no lo dudan: en la dura jornada de hoy se han armado con una sombrilla para poder seguir trabajando sin calarse hasta los huesos. Así están circulando por la ciudad: sujetando una sombrilla mientras van en su carromato. Muchos conductores y paseantes se han visto sorprendido por la escena. Y algunos no han dudado en fotografiarlo.