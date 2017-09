El PP denuncia el "derroche" de agua potable que hace Emulsa en riegos y baldeos

El Partido Popular quiere poner fin al derroche económico y ambiental que supone que la empresa municipal de limpiezas (Emulsa), utilice agua potable para sus riegos y baldeos y, encima, que parte de esa agua que le suministra la EMA no pueda ser facturada porque no se contabiliza. Según los cálculos del PP, son unos 120 millones de litros que Emulsa no contabiliza y que, por tanto, suponen pérdidas para la Empresa Municipal de Aguas.

El cambio que el PP quiera impulsar desde el Ayuntamiento supondría, a corto plazo, garantizar que todo el agua que usa Emulsa para sus trabajos se facture usando para ellos unos contadores móviles que ya se tienen y, a largo plazo, buscar alternativas al uso del agua potable. Algo que ya se refleja en ordenanzas de otras ciudades españolas donde se opta por aguas pluviales o reutilizadas. "A Emulsa no sólo hay que pedirle que cumpla la ley sino que sea ejemplar. Ya está bien de sermones hipócritas del gobierno de Foro y del concejal Esteban Aparicio", sentenció el edil Pablo González, quien compareció acompañados por los consejeros del PP en la EMA y Emulsa, Manuel Fernández y José Luis Díaz Oliveira. Emulsa, dijo el PP, gasta unos 500 millones de litros de agua.