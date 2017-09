"Todo sacrificio tiene recompensa", dice la alumna distinguida por el Jovellanos

Con una nota media de 9,83 en Bachillerato la ya exalumna del IES Jovellanos, Silvia González López, fue la gran protagonista en el acto que da inicio a la temporada escolar en el centro educativo. La joven, que inicia ahora sus estudios de biotecnología en la universidad, fue distinguida con el premio "Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana", otorgado al mejor expediente escolar del curso anterior.

Para González López este premio "es más que una cuantía económica. Es un incentivo para los estudiantes". Además, confesó que "para todo alumno hay tres pilares fundamentales sobre los que apoyarse, de modo que si falla uno de ellos todo se viene abajo". Afortunadamente para ella, tuvo la suerte "de contar con un buen trípode: los docentes de los centros en los que he cursado y que me han enseñado más de lo que pone en los libros, los compañeros de clase y mi familia y amigos, que han supuesto un apoyo incondicional en todo momento y son los mayores responsables de nuestra forma de ser". También tuvo palabras para sus excompañeros de centro que retoman estos días sus estudios en el instituto después de un largo verano: "todo sacrificio tiene recompensa, aunque ésta no se vea por ninguna parte, por lo que os animo a que deis lo máximo de vosotros para que el día de mañana os podáis dedicar a lo que más os gusta", concluyó.

Por su parte, Juan Antonio Casas Plaza, tutor de Silvia en segundo de Bachillerato, calificó a su exalumna como "trabajadora como los galeotes e inteligente. No le cuesta pillar los conocimientos y siempre da gusto escuchar o leer lo que tiene que decir, porque nunca dice nada sin reflexionar antes". El que fuera su profesor también reveló una de sus grandes pasiones: la natación. "Dentro de poco hasta podrá hacer una aguadilla a Mireia Belmonte si se lo propone", bromeó.

De esta forma, Silvia González López se convierte en la decimocuarta y última galardonada por el centro con este premio que tiene como objetivos "premiar el esfuerzo de los estudiantes, estimular al alumnado y conseguir la excelencia". Tras diez ediciones premiando el trabajo de los escolares el Jovellanos ha decidido poner el punto y final, por lo que no habrá más condecoraciones en los próximos años.

El especialista en inmunología y exalumno del instituto, Iván Bernardo González, inauguró el curso con la una conferencia en la que explicó el modelo español de trasplantes y en la que destacó que España es, durante 25 años consecutivos, el país líder en donaciones y transplantes de órganos. "Parte de la culpa de ello la tiene la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)", señaló el ponente. Esta entidad recibió en el año 2010 el Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Nacional.