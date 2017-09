Detenido por sustraer baterías de energía en las fiestas de Castiello

Un hombre de 40 años ha sido detenido por la Guardia Civil como supuesto responsable del hurto de dos baterías, valoradas en 800 euros que habían alquilado desde la sociedad de festejos de Castiello de Bernueces para tener suministro de energía durante sus fiestas del pasado mes de julio y combustible. El arrestado, que responde a las iniciales J. M. S. F, tiene antecedentes por hechos similares y es vecino de Gijón.

Los hechos ocurrieron en la noche del 3 de julio cuando uno de los componentes de la sociedad de festejos sorprendió "in fraganti" a un grupo de personas que extraía combustible de los depósitos que suministraban a los generadores alquilados. Los responsables del acto delictivo lo hicieron de noche y colocaron varios vehículos de forma estratégica para dificultar la visión.

Al llegar este miembro de la comisión festiva los ladrones huyeron dejando allí seis garrafas de 25 litros de gasoil cada una que no les dio tiempo a cargar en sus vehículos. No obstante sí lograron apoderarse de dos baterías de estos generadores y varios litros de combustible que la organización no fue capaz de cuantificar. Al día siguiente se presentó la pertinente denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón que inició la investigación para encontrar a los responsables.

La persona que presenció los hechos, y que logró minimizar el hurto al ahuyentar a los ladrones, aportó valiosa información para identificar a los autores. Gracias a ello y a la investigación desarrollada por la Guardia Civil se pudo localizar a un gijonés de 40 años con antecedentes penales por hechos similares. Tras detenerlo fue puesto a disposición judicial.