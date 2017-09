Los alumnos del Nicanor Piñole podrán ir en autobús al colegio

Lo lograron. La Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del colegio Nicanor Piñole ha logrado que la Consejería de Educación del Principado de Asturias diese marcha atrás en su decisión finalmente los 37 alumnos de infantil del centro podrán ir en transporte público y grauito hasta el Nicanor Piñole.

Desde la AMPA se organizaron movilizaciones para protestar por la supresión de transporte para facilitar el acceso al centro escolar desde el barrio de Nuevo Roces. De hecho, muchas familias se concentraron esta mañana en la parada de bus escolar situada en el cruce entre las calles Alicia Concepción Álvarez y Ramón Gómez Lozana para protestar por la supresión del transporte escolar gratuito desde Nuevo Roces al colegio público para los niños que comienzan durante este curso su escolarización. Una reclamación que urge al Principado de Asturias a tomar medidas cuanto antes para paliar este problema que afecta a muchos niños, y por extensión a sus familias. Ahora, el Principado ha accedido a facilitar transprote según informa la propia Asociación de Vecinos del Barrio.

Para sustentar sus críticas, los vecinos han elaborado un vídeo simulando el recorrido que debe hacer un niño del barrio para ir hasta el colegio ante la imposibilidad de hacerlo en autobús público y gratuito. En él se aprecia cómo los pequeños deben sortear los coches, por la carretera, en un estrecho arcén y sin acera. El trayecto es toda una odisea para ellos.



Apoyo político

Junto a ellos ha estado esta mañana el concejal y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos que se comprometió con los afectados a que su Grupo Parlamentario pedirá en la Junta General del Principado que se reponga este servicio de transporte escolar gratuito para todos los niños de Nuevo Roces matriculados en el colegio Nicanor Piñole, "tal y como lo venían disfrutando hasta ahora".

Desde la formación naranja recuerdan que "los vecinos de Nuevo Roces llevan tiempo reclamando la construcción de un colegio en su barrio, lo que les obliga a tener que matricularse en colegios ubicados en los barrios colindantes a los que es difícil acceder en condiciones de seguridad debido a los problemas de accesibilidad peatonal que tiene este barrio". "Los padres tienen razón, la Consejería ha cambiado el criterio para la concesión del transporte escolar este año, dándose ademas el sinsentido que unos niños sí pueden disfrutar del mismo y otros no. Incluso, hay familias, don dos niños que sí tienen transporte para el mayor y no para el pequeño. La Consejería debería mostrarse más sensible hacia la problemática especial de este barrio y mas flexible a la hora de interpretar la normativa del transporte escolar, se trata de un caso muy singular", añade Sarasola que, además, anuncia que solicitará a EMTUSA un refuerzo de la línea 20 de autobús en el horario de entrada y salida del colegio mientras se solventa la situación, para que al menos puedan desplazarse en transporte público.

Este acto, impulsado por la AMPA y la Asociación de Vecinos de Nuevo Roces, también cuenta con el apoyo del grupo municipal de Izquierda Unida que ha querido trasladar "su malestar y rechazo ante la precaria e inestable situación en la que se encuentra el transporte para el nuevo alumnado del colegio Nicanor Piñole". Desde IU sostienen que un modelo de educación pública y de calidad "implica facilitar todos los medios para que el alumnado pueda acceder a los centros educativos". Uno de esos medios, disipan desde IU, es el transporte del alumnado, "un recurso indispensable". La crítica por la situación y la demanda de una solución al respecto la dirigen contra la Consejería de Educación por "una nefasta planificación y gestión del nuevo año". De ahí que les insten a poner remedio lo antes posible para facilitar el acceso al colegio de los alumnos sin transporte público que se han visto afectados.