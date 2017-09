Qué estás pensando, me pregunta Facebook, y respondo que pienso en ti; sí, en ti, que me lees y quiero causarte buena impresión pero la impregna felina me acecha y esbozo un sentir de indignación y de escrito poco populista.

Cruzo la calle y un gato sale de la nada, me mira y lo ojeo, ambos nos estudiamos sin decirnos nada pero esta claro que no nos hemos gustado, lo respeto y a seguir cada uno su camino, pero algo me detiene, y es ella, una mujer de mirada perdida, de cuerpo encorvado, vestida de surcos con ríos y meandros, venas inflamadas y un temblor arrítmico en sus piernas, que sin sustento, abrazan un cuerpo abatido de heridas de guerra, recojo sus ojos en mis manos pero no están, no me encuentran, y nadie la ve, poco a poco se hace invisible su presencia, se la come la ida, se esfuma ese vuelo de mariposa que ni siente, ni padece.

Y absorta en ella y de forma abrupta me empujan y ahí está mi felino de mal fario, que pasa ante mi como rey soberano y alzado que lo lleva una gran señora en una caja forrada de algodón o espumillón, por decir algo reconfortable y mullido.

La señora súbdita me reprende no haber asistido al gatito, que maullaba en reclamo de un pescado o abrazo humano y yo, sin ensalzar animalismos, no lo vi herido, e ignorante de su encanto, hice camino al andar y solo me adentré en el arte de observar, de escuchar el lamento de una anciana carcomida de polilla, devorada por el Alzheimer y su familia por la desmemoria del olvido que no visita, ni llama, ni acoge, siempre hay prisas, rencores, desganas... mientras ella, inerte a la vida, desnuda de humanos, le acaricio sus arrugas y del coma pasa al atisbo de la vida, aprieta mi mano y en un susurro me sorprende con un "Soy Herminia, -Sola? -No, estoy conmigo misma". Y aun así, no es desmérito meter en un palacete de cristal y exonerar sus pulgas y coronarlo de bocarte, pues sí, ni lo acogí, ni he llamado a la protectora, pero sí he sido ese ratón que huyendo del gato por las alcantarillas, he encontrado un dolor silencioso e infernal, el de la vejez desoladora e invisible a la que no somos inmunes.

El ratón que hay en mí llegó a las cloacas mas profundas e ignoradas, ésas que no se limpian porque no se ven, entre fango y estercolero, entre tierra estéril y despreciada, allí.... en un banco... allí. Nos escandaliza un animal desvalido pero nuestro corazón no implora sensibilidad ante la senectud, inmunes al dolor humano y así es: ser o no ser... he ahí la cuestión y no es asunto de estado, sino de humano, que no esquivamos porque según viajamos en años, el único destino fiel será encontrarnos con una vieja o con un viejo.

En un lugar céntrico de la ciudad estaba Herminia y yacía la hipocresía humana que entrega toda su solidaridad a un bendito gato, excluyendo e ignorando a los gatos que no son blancos ni negros, sino pardos, como Doña Herminia. Dios bendiga a los defensores de gatos que ponen las pulgas en sus ancianos excluyéndolos del trato que merecen los octogenarios/as. Pero permítanme decirles que en esta vida es compatible el sentido común de ser sensible con un gato y con un humano. Alucino con el abandono de familiares y el acogimiento de animales. Queda dicho,