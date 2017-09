Educación da luz verde a la recuperación de la especialidad de Dirección en la ESAD

Inicio de curso de Enseñanzas Artísticas con buenas noticias para Gijón. El consejero de Educación, Genaro Alonso, acudió a la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Gijón para dar por iniciado el año académico y para anunciar algo que el centro llevaba mucho tiempo demandando, la implantación de nuevo de la especialidad de Dirección y Dramaturgia. "He encomendado a la dirección general de ordenación académica que inicie el procedimiento con la elaboración del currículo de la especialidad, y una vez iniciado el procedimiento se seguirán todos los trámites habituales para su creación", explicó el consejero, que rehusó dar plazos.

De este modo se da respuesta a una demanda de años, después de que hace varios cursos el Principado decidiera suprimir dicha especialidad, que sí se impartía en Gijón, alegando una escasez de alumnos. Ahora se rectifica esa decisión, sin fecha aún de puesta en marcha, pero con la "voluntad" de que así sea, como dejó claro el responsable de Educación.

Recuperar dicha disciplina es una buena noticia para la ESAD, uno de los 13 centros superiores de Arte Dramático que existen en España, "una referencia en el Norte a la que acude gente de todo el centro del país", como señala Nacho Ortega, jefe de Estudios del centro. En la actualidad en Gijón se imparte una única disciplina artística, la de Interpretación Textual, y la lucha se centraba en recuperar la de Dirección y Dramaturgia". "Tenemos un plan de viabilidad para una nueva especialidad y confiamos en que las buenas palabras se conviertan en buenas firmas para establecer de nuevo una Escuela Superior de Arte Dramático del calado de la nuestra con dos especialidades", recalca Ortega. Porque contar de nuevo con los estudios de Dirección "nos permitiría acceder a otros mercados laborales dentro del futuro mundo actoral y abrir otra vía de formación dentro de las compañías profesionales".

En Asturias existen en la actualidad 34 compañías profesionales y otras tantas aficionadas, y "no sobran compañías, lo que hace falta es crear unos nichos en los que dichas compañías tengan un mercado, la posibilidad de que la gente pueda trabajar y desarrollar su vocación", advierte el jefe de estudios de la ESAD, porque, además, "estamos hablando empresas que pagan y dan altas en la seguridad social; no es un hobby y no debería estar cuestionada la existencia de estos estudios", lamenta Ortega.

Para la escuela gijonesa contar de nuevo con esta especialidad "sería abrir la formación de toda esta gente en otras disciplinas". Así, el plan pasaría por "recuperar la Dirección y hacer especial hincapié en la Dramaturgia, porque tenemos muy buenos dramaturgos en Asturias, y además se trata de una especialidad que en las escuelas que tenemos al lado no se está impartiendo", indica Nacho Ortega, con la intención de atraer alumnos de buena parte de España.

En este sentido los responsables del centro reclaman "voluntad para entender que cuando uno pondera la cultura lo que está haciendo es beneficiar a la sociedad", habida cuenta de que "son unos estudios superiores exactamente iguales a los de la Universidad". Por eso, "lo maravilloso sería que existiera un grado profesional, como existe por ejemplo en la Danza, pero no en el Teatro, que ha ido quedando relegado en los estudios" denuncia el jefe de estudios del centro gijonés.

Este año han entrado en la Escuela 24 nuevos alumnos, el número máximo de admitidos por curso, y "hemos tenido que dejar fuera a mucha gente después de hacer una selección", explica Ortega. En total la ESAD cuenta este curso con 112 alumnos matriculados.

Según los datos de que dispone el centro, de los alumnos que salen egresados cada año, unos 15 por curso, "un 30 por ciento se queda trabajando en Asturias y un 70 por ciento se va Madrid". Algo "lógico", según valoran los responsables de la Escuela, porque "aquí no hay producción propia, y allí se les permite ir acercándose a un medio". Nacho Ortega destaca las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes actores para seguir en la profesión según van pasando los años, y por eso reclama la pronta implantación de otras especialidades que les aseguren el futuro.