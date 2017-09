El nuevo Plan Urbano rescata las mejoras para la finca "Bauer", según el PSOE

Igual que ocurriera ante el Pleno de febrero de 2016 en el que se dio luz verde al documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO), la finca "Bauer", vinculada a la familia Figaredo, vuelve a estar en el ojo del huracán urbanístico. La edil socialista Begoña Fernández denunciaba ayer que el nuevo documento urbanístico que se lleva a información pública recupera la ficha de la finca "Bauer" que fue retirada del PGO en aquel Pleno tras denunciar el PSOE unas irregularidades que beneficiaban a la propiedad, con la que está vinculado el exministro del PP y exdirector del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato.

"No sé cómo llamar a esto. La finca 'Bauer' vuelve con la misma ficha que se quitó en su momento. Se pasan los 10.000 metros de la denominada Huerta de Antón al urbanizable del Infanzón permitiendo una edificabilidad que genera de manera totalmente injustificada, desde nuestro punto de vista, unas plusvalías para la familia Rato Figaredo. Y no son las únicas, hay otras plusvalías de las que nadie quiere hablar", denunció Fernández. El PSOE tiene detectado un caso similiar en Nuevo Roces, donde supuestamente se favorece a una familia con mejoras en la edificabilidad de su propiedad a cambio de la cesión de suelo para una glorieta. La situación con la finca "Bauer" y el urbanizable del Infanzón es especialmente sangrante para el PSOE porque el documento presentado por el gobierno forista no incorpora la ficha del Infanzón. También faltan las fichas relativas a los los urbanizables de Peñafrancia y Cabueñes "y no pasa nada", ironizaba la edil.

Fernández hizo estas apreciaciones tras participar en la comisión extraordinaria de Urbanismo preparatoria del Pleno de mañana. El PGO salió de la reunión con un dictamen favorable gracias al sí de Foro, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos. El PSOE, el único grupo que votó en contra en 2016, no participó en la votación de la comisión reservándose la decisión final para la sesión plenaria. Vote lo que vote el PSOE, el remodelado PGO tiene garantizada su aprobación lo que conlleva la apertura de una segunda información pública y otra recepción de alegaciones.

El listado de supuestas irregularidades denunciadas ayer por Begoña Fernández incluye también la conversión en suelo terciario de una parte del suelo industrial de Porceyo generando la opción de ubicación de grandes superficies "algo que contraviene las directrices de comercio, perjudica al pequeño comercio y va en contra de toda la literatura del plan de movilidad". La edil socialista afeó que ese cambio sólo se detecta en los planos y no aparece reflejado en la documentación del planeamiento. Una forma de trabajo que hace pensar a la concejala que aún quedan muchas sorpresas por descubrir.