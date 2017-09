Nuevo Roces se sube al bus

Al final lo lograron. La Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del colegio Nicanor Piñole ha logrado que la Consejería de Educación del Principado de Asturias diese marcha atrás en su decisión finalmente los 37 alumnos de infantil del centro podrán ir en transporte público y gratuito hasta el Nicanor Piñole para permitirles una salida segura del barrio para llegar a clase.

"Hubo alguna disfunción propia del inicio de curso con el registro de los alumnos que debían ser transportados y prevemos que mañana o pasado esté resuelto el tema, van a ser transportados como el resto de alumnos de ese mismo colegio. Estamos en conversaciones con el Consorcio de Transportes que es el responsable último de esa ejecución y prevemos que esté resuelto hoy o mañana miércoles", se disculpó el consejero Genaro Alonso.

Horas antes al pronunciamiento del consejero, en la mañana del lunes, padres y madres afectados por la ausencia de un autobús mas se concentraron en el barrio para exigir medidas urgentes. Su reivindicación dio sus frutos poco después.

La noticia fue recibida "con satisfacción" por parte de las familias. "Teníamos previsto una reunión al mediodía con la directora, incluso dar una rueda de prensa hoy en el Ayuntamiento, pero al final se ha solucionado", valoró María Suárez, presidenta de la AMPA del Nicanor Piñole.

Padres y madres son conscientes que de esta medida de autobús público y gratuito se benefician si el desplazamiento es de una localidad a otra. No obstante, recuerdan que "en nuestro barrio no hay forma de ir caminando es un trastorno y una locura, sabemos que es una excepción pero no es por gusto; es la única forma de que los niños vayan seguros al colegio hasta que nos hagan un centro en nuestro barrio", recuerda María Suárez que confía en que el compromiso del Consejero sea cierto. "Lo queremos por escrito, queremos la seguridad de que el año que viene no tendremos el mismo problema porque hemos pasamos un mal rato", añade.