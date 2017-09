De los recrecidos en equipamientos privados a la "cara broma" de expropiar el Rick's

Begoña Fernández hacía hincapié ayer en su análisis del nuevo documento del PGO en el carácter negativo de que, por primera vez, se limite la edificabilidad de los equipamientos locales públicos igualándolos en condiciones a los equipamientos privados. Eso afecta a colegios, centros de salud, centros integrados, centros culturales. "Los servicios públicos que la administración está obligada a dar se ven sometidos por primera vez a limitaciones urbanísticas y, además, en algunos privados se corrige la edificabilidad general del equipamiento. Hay centros de este tipo que tienen recrecidos y la única forma que tiene un concejal de saberlo es ir plano por plano. No se da información", denunció la concejala socialista.

Otro asunto: El Muselín. Fernández advierte que no hay en el Plan ninguna medida correctora para las laderas inestables del barrio. El documento habla de considerar como suelo urbano únicamente el suelo edificado y de delimitar un área de unidad de actuación en el entorno cuyo desarrollo permitirá dotar al ámbito de plazas de aparcamiento y zonas verdes. "Ni una medida correctora", sentenció.

Y una advertencia de futuro en lo referido a la expropiación del conocido edificio del Rick's para conseguir ampliar esa "playa verde" en el Peri 11 de la zona del Rinconín que se establece como prioridad en el tratamiento de la fachada marítima de la zona este. "Cuidadín con este tema porque si no se alcanza un acuerdo entre la propiedad de la parcela y la administración local la broma le puede salir muy cara a la ciudad de Gijón. La ley establece que a partir de un determinado número de años la propiedad tiene derecho a que se le expropie, ya no sería una voluntad del Ayuntamiento. No lo vemos, es peligroso", concretó Fernández.