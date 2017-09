Entrar en el paraíso natural

Dice la Sagrada Biblia, en el Libro del Génesis: "Formó pues el Señor Dios al hombre (vaya, aquí no está todavía la mujer, lo siento, no puedo cambiar la historia, para ser políticamente correcta) del lodo de la tierra e inspirole en el rostro un soplo o espíritu de vida y quedó hecho el hombre viviente con alma racional". ¿Racional? ¿Cuánto hay de racional en poner un tren cremallera a los Lagos? ¿Es preciso acometer tan aberrante obra?

El Principado de Asturias goza de seis espacios naturales distinguidos por la UNESCO como Reservas de la Biosfera, entre los que se halla el Parque Nacional de los Picos de Europa. Su singularidad, belleza e interés paisajístico, natural y geológico hicieron que en el año 1918 fuese el primer Parque Nacional de España. Un espacio que forma parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000, bajo las figuras de Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves. Llegados a este punto, me pregunto ¿dónde está el cacareado paraíso natural, cuando año tras año se queman intencionadamente nuestros bosques centenarios? No se engañen, espurios son los intereses; cuando se autoriza la apertura de minas a cielo abierto; cuando abyectos individuos cazan osos y lobos; cuando se habilitan aparcamientos para llegar a pie de playa, véase Gulpiyuri; cuando se abren empresas contaminantes que día a día nos matan lentamente,? Asturias es patrimonio de todos, el paraíso es tuyo, mío, nuestro, no sólo se aquellos que mal rigen nuestros destinos.

Quizá, en un futuro no demasiado lejano, tengamos que pedir también vez para visitar nuestros Lagos, tal como sucede con los vecinos de Lugo, y la playa de las Catedrales o con las Cuevas de Altamira, en Cantabria. Quizá pongan como requisito tener la tarjeta ciudadana. ¡Qué afortunada seré! Pues, la tengo?¡Vaya, qué miedo, también la tienen Putin, Trump y Kim Jon Un!