Informes técnicos y jurídicos avalan la ficha de la finca "Bauer" en el nuevo PGO

Pase lo que pase con el voto del PSOE, el Plan General de Ordenación (PGO) tiene todas las papeletas para salir aprobado esta mañana del salón de plenos camino de un nuevo proceso de información pública. De hecho, ya entra con un dictamen favorable avalado por los votos de cinco de los seis grupos de la Corporación: Foro. Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos. La misma mayoría que dio la aprobación al documento inicial en el Pleno de febrero del año pasado.

"Ya sólo cabe que hable el Pleno pero este dictamen a favor de los cinco grupos yo no me lo esperaba. Entiendo que cada uno defienda sus intereses y que se pueda tomar la decisión de no apoyar el Plan pero sin obstaculizarlo", explicaba ayer mismo la Alcaldesa. La forista Carmen Moriyón hizo público el agradecimiento a técnicos, vecinos y grupos políticos por su participación "y porque hayamos llegado a este punto. Es un impulso importantísimo, el penúltimo, al PGO". No quiso entrar la Alcaldesa en las denuncias realizadas por el PSOE. Incluida la recuperación de la ficha inicial sobre la finca "Bauer", vinculada a las familias Rato Figaredo, donde los socialistas ven la generación de plusvalías injustificadas.

Xixón Sí Puede e IU, que en el Pleno de 2016 pidieron la retirada de esa misma ficha ante las denuncias del PSOE, no harán lo mismo en esta ocasión. Tanto Aurelio Martín como David Alonso aseguran que hay informes técnicos y jurídicos que avalan el correcto diseño de ese ámbito vinculado al residencial del Infanzón. El edil de Xixón Sí Puede hacía referencia también a la necesidad de cumplir con un estudio de detalle fijado desde la época socialista en esta zona. "No se puede borrar lo que hay. Igual que yo no puedo borrar la Zalia aunque no me guste", ejemplificó. Alonso no quiso hacer sangre política pero si comparaciones: "La credibilidad del PSOE en urbanismo en Gijón es la que es. Y frente a ello está la credibilidad de un Plan apoyado por cinco grupos políticos, aunque el único que les obsesione sea Podemos".

Aurelio Martín, portavoz de IU, aseguró que los expertos entienden que con la finca "Bauer" se ha optado "por la mejor fórmula" y que otras dudas expresadas por los socialistas, por ejemplo sobre la edificabilidad de los equipamientos públicos, pueden ser subsanadas durante el proceso de alegaciones. En cuanto al planteamiento político, Martín tiene las cosas claras. "IU siempre ha querido un gobierno de izquierdas pero que no lo hayamos conseguido no lo pueden pagar los ciudadanos. Ni venimos a bloquear ni a tirar la legislatura a la basura. Nuestro voto siempre depende de que se incluyan o no nuestras propuestas".