"Estoy arrepentido, que me perdone", dice el portero que apuñaló a su exjefe

"Estoy muy arrepentido de todo lo acaecido, le pido a Alejandro que me perdone, que me perdone por favor". Así se disculpó ayer Francisco Javier González Morán, el portero que apuñaló a su exjefe a las puertas de un pub en la calle Marqués de San Esteban, en septiembre de 2016, tras reconocer los hechos por los que estaba acusado. Lo hizo compungido, esposado y con la voz temblorosa al hacer uso de su derecho a la última palabra que le brindó el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial. "El día que salga de prisión no le voy a hacer nada, ni a él ni a nadie porque estoy muy arrepentido", añadió el procesado ante su víctima, el hostelero local Alejandro Imbérgamo.

Francisco Javier González Morán, de 39 años y vecino de Gijón, -que tras la vista oral regresó al Centro Penitenciario de Asturias donde cumplía prisión preventiva desde hace un año y donde permanecerá para cumplir con la pena impuesta- llegó ayer a un acuerdo con el ministerio fiscal y la acusación particular para cumplir una pena de prisión de siete años, uno de ellos ya consumado, el pago de 15.000 euros en concepto de indemnización al agredido y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del domicilio, lugar de trabajo o espacios que frecuente Alejandro Imbérgamo, ni comunicarse con él durante diez años, a contar desde la ejecución de la sentencia.

El procesado reconoció ayer que le asestó una puñalada en el pecho a su exjefe, a la altura del corazón, cuando éste salía del pub a las cinco de la madrugada del 11 de septiembre de 2016. Luego, González Morán aceptó la petición del fiscal y la acusación particular, que modificaron su calificación de los hecho de asesinato en grado de tentativa -pedían 10 y 12 años de cárcel respectivamente- por homicidio en grado de tentativa. No obstante, la acusación particular añadió en sus conclusiones la petición de que el hostelero Alejandro Imbérgamo conozca el desarrollo de la condena de su agresor, para ser notificado cuando el reo comience a disfrutar de permisos en la cárcel o su puesta en libertad.

La vista oral fue rápida y contó con pocos testimonios. Uno de ellos fue el del propio apuñalado, Alejandro Imbérgamo, para reconocer al acusado como su agresor y para matizar que además de la puñalada recibida con un cuchillo de 19 centímetros de filo, su exempleado le trató de asestar dos cuchilladas más pero, afortunadamente para él, sólo con la empuñadura del arma puesto que la hoja del cuchillo se partió sin que el reo se percatase. Para cuando el exportero sacó otro cuchillo de entre su ropa, le redujeron gracias a la intervención de un Policía fuera de servicio.

Esta versión estuvo ratificada por dos de los controladores de acceso del pub que fueron testigos de los hechos. Además declararon la agente que formalizó el atestado de la agresión y dos peritos forenses, los tres se ratificaron en sus respectivos informes. Tras la vista, González Morán regresó a Villabona donde cumplirá la condena impuesta por ser responsable de otro suceso negro en la noche de Fomento.