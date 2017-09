Ciudadanos pide explicaciones por la disparidad de los datos sobre polución

"Nos sentimos engañados al igual que muchos gijoneses y creemos que el consejero debe darnos explicaciones convincentes y aclarar este asunto". El concejal de Ciudadanos en Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, anunciaba ayer así que su compañero en el Parlamento asturiano, Nicanor Fernández, pedirá explicaciones al nuevo responsable de Medio Ambiente en el gobierno del Principado de Asturias, Fernando Lastra, por las discrepancias entre los datos sobre contaminación recogidos por la unidad móvil municipal instalada en El Lauredal y los recogidos por el equipamiento que el gobierno autonómico tiene en la misma ubicación.

El nuevo servicio municipal cuantificó en sus primeros 51 días de actividad que los niveles de contaminación se superaron en 17 jornadas. Normalmente por la noche lo que traslada la responsabilidad a la industria vecina y no al tráfico, como se planteaba en contra de la opinión de los vecinos de la zona oeste.

La crítica de Ciudadanos es especialmente significativa porque el grupo municipal se opuso siempre a que el Ayuntamiento comprará un equipamiento para medir la contaminación. "Nos parecía absurdo medir con medios municipales lo que en teoría ya estaba midiendo el Principado. Ahora que vemos que los datos del Principado y los del Ayuntamiento son discordantes ya no tenemos claro qué pensar, por eso queremos que se aclare a que se debe esta discordancia, y si el Principado no está midiendo correctamente o está falseando datos exigiremos, como no puede ser de otra forma, las explicaciones oportunas, pero en todo caso lo primero es que nos ofrezcan sus explicaciones", mantiene el concejal.

Sarasola, además, pedirá hoy en comisión de Medio Ambiente la totalidad de los datos recogidas por la cabina municipal "ya que hasta ahora el Ayuntamiento sólo los ha facilitado a un grupo de la oposición". Los datos los hizo públicos Xixón Sí Puede.