El regente de un club de alterne en Carreño acepta seis meses de cárcel

El propietario de un club de alterne en Carreño, el Club Prendes, ubicado en la localidad de Guimarán, aceptó ayer una condena de seis meses de prisión y otros seis meses de multa con cuota diaria de ocho euros, en el juicio que se celebró en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La actuación que dio lugar a este juicio fue llevada a cabo por la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón junto con funcionarios de la Inspección de Trabajo en el curso de una inspección en materia de empleo y seguridad social efectuada a las once de la noche del 26 de mayo de 2016. El reo, cuyo nombre responde a las iniciales J. A. A. F., es uno de los administradores solidarios del local y, según reconoció a los agentes durante la intervención, es quien lo regenta.

La intervención policial, una de las que ha desarrollado la Guardia Civil en clubes de alterne asturianos en virtud de los acuerdos internacionales suscritos por España para prevenir la trata de seres humanos.

No es el caso de esta inspección, en la que no se encontró a ninguna mujer que estuviera en el club contra su voluntad, tras haberse reunido los agentes por separado con las mismas, pero sí se identificó a siete mujeres, de un total de 11 trabajadores, que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, lo que supone un delito contra los derechos de los trabajadores. Además de no estar aseguradas, una de las mujeres tampoco tenía autorización administrativa para trabajar.

"Desempleado"

La condena pactada se produjo mediante un acuerdo entre el Fiscal y la defensa del acusado, ejercida por la abogada Leduina Blanco García, consistente en la aceptación de los hechos por el acusado y la rebaja de la pena de cárcel que inicialmente solicitaba el Ministerio Público, que era de un año y seis meses de prisión y ocho meses de multa.

La vista oral apenas duró unos minutos. Al ser preguntado al inicio de la misma por el magistrado cuál era su ocupación habitual, el propietario del club de alterne de Guimarán señaló que es la de "desempleado".