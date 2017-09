Dos empresarios asturianos se interesan ya por desarrollar la Ería del Piles

Al menos dos empresarios asturianos del sector se han interesado ya por hacerse con las parcelas de la Ería del Piles para desarrollar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 100 aprobado por el Ayuntamiento de Gijón a Astur Promotora Urbana 2004, consistente en la creación de un centro comercial y de ocio junto a amplias zonas verdes. Astur Promotora ha sido disuelta por el juez que ha ordenado la liquidación de sus bienes, al no poder la empresa hacer frente a su abultada deuda. Fue un acreedor particular, representado por el abogado y economista Ignacio Blanco Urízar, el que logró que se declarara en concurso necesario de acreedores a Astur Promotora, con unas deudas de 112,93 millones de euros y bienes valorados en 11,60 millones.

Un intermediario que representa a un empresario asturiano se ha puesto en contacto con el administrador concursal de Astur Promotora Urbana 2004 -Leopoldo López Máñez de la empresa valenciana AEB Concursal Trustee- para interesarse por la venta de los terrenos de la Ería del Piles durante el proceso de liquidación de la compañía. La intención del empresario es la de desarrollar el proyecto aprobado a Astur Promotora por el Ayuntamiento, en el que se podría subrogar la empresa que adquiera los terrenos.

Que ese empresario vaya a adquirirlos no es algo ni inmediato ni seguro. Por un lado, varias fuentes coinciden en que entrar en el proyecto, aunque es algo que en último extremo dependerá del precio al que se subasten las parcelas, despertará el interés de los empresarios del sector, tanto de dentro como de fuera de Asturias. Uno de estos empresarios, distintos del que se dirigió al administrador concursal, ya había expresado a este diario su interés.

En cuanto a los tiempos, el pasado lunes el titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Burgos decretó la disolución de Astur Promotora y abrió la fase de liquidación de la sociedad. Para proceder a ello, el administrador concursal tendrá que presentar en el juzgado el plan de liquidación de los activos de la sociedad como muy tarde el próximo 5 de octubre.

El plan, sobre el que podrán presentar alegaciones los acreedores y que deberá ser aprobado por el juez, determinará cómo se venden los bienes de Astur Promotora, que incluyen las fincas de la Ería del Piles con el PERI aprobado ya por el Ayuntamiento; parcelas en Contrueces (en el polígono de actuación 113-Los Caleros) para levantar 120 viviendas; parcelas en Lugones para levantar 350 viviendas y parcelas en La Malata Norte (Oviedo) para 800 viviendas.

PGO

El informe elaborado por el administrador concursal señala cuáles fueron a su juicio los motivos para que Astur Promotora no pudiera sacar adelante las 4 promociones que dejó pendientes. Respecto al complejo de ocio en el PERI 100, con proyecto de compensación y contratos de reserva con una cadena de supermercados (El Corte Inglés) y otra de comida rápida, el informe señala que el resultado fue la imposibilidad de ejecución por la anulación del PGO de Gijón.

En cuanto al desarrollo de 120 viviendas en Los Caleros, se retiró su comercialización después de haber conseguido sólo cinco reservas en dos años; las insuficientes ventas no hacían posible la financiación del proyecto. Respecto a las 800 viviendas en La Malata Norte (Oviedo), promoción con proyecto de compensación terminado, Astur Promotora no lo pudo desarrollar por la falta de recursos para afrontar los costes de urbanización. En cuanto a las 350 viviendas en el ámbito 3A-Sector Norte de Lugones, no fue posible desarrollar el proyecto de compensación por la crisis financiera de los socios.

En cuanto a cómo se venderán esos activos, dependerá del plan de liquidación que elabora el administrador concursal. Lo que parece descartado es intentar vender la totalidad de los activos como unidad productiva, con lo que se irá a una venta por lotes, bien mediante subasta o venta directa de los bienes por un importe previamente acordado con los acreedores hipotecarios de cada uno. También cabe la posibilidad de la dación de los terrenos en pago de deudas a los acreedores privilegiados (los que tienen un derecho preferente de cobro).

Antes de entrar en concurso, Astur Promotora ya recurrió a la entrega de fincas a entidades financieras para reducir su deuda con las mismas: A finales de 2011 a La Caixa le entregó viviendas en la promoción de Balcones de Montecerrao (Oviedo); a Liberbank viviendas de Residencial Malvarán (Oviedo) además de fincas de Los Caleros (Gijón) y Villafría (Oviedo); en 2012 a Banif le entregó parcelas en La Malata Norte (Oviedo); a Caja España las anteriores oficinas de la empresa en la calle General Elorza (Oviedo) y a Ibercaja parcelas en La Malata Norte y el Ámbito 3 de Lugones (Siero). Con la dación de esas fincas, Astur Promotora logró reducir en 40 millones de euros su deuda con las entidades financieras.

Para entender el interés que está despertando ahora entre promotores el proyecto de la Ería del Piles hay que tener en cuenta que sus fincas habían sido tasadas a finales de la década pasada entre 40 y 50 millones de euros y ahora han sido valoradas por el administrador concursal en 3,11 millones de euros. Esta última cifra da una orientación del precio al que se podrían poner a la venta, si bien podría variar al alza teniendo en cuenta que Astur Promotora ya tiene aprobado desde el pasado 1 de agosto el PERI 100 por el pleno municipal.

Las fincas se venderán prácticamente libres de cargas. Por un lado, los embargos por 28,92 millones de euros que había trabado la Agencia Tributaria sobre esas fincas y otro embargo de 0,92 millones de euros de Liberbank, desaparecerán de un plumazo. Sí mantendrán derechos de cobro sobre las fincas las entidades financieras con hipotecas sobre las mismas, pero sólo tendrán derecho a exigir el cobro de una parte del principal y nada de los intereses. Los bancos sí podrían optar por quedarse con los terrenos en el caso de que los precios ofrecidos por los interesados en los mismos no cubrieran sus expectativas de cobro.