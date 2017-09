Un reglamento para que haya "campos de fútbol para todos"

"Acceso a los campos municipales de fútbol para todos". Es el encabezado de los folletos que el Partido Popular repartirá en la entrada a las instalaciones de fútbol municipales usadas por clubes de fútbol base. El PP, que critica la gestión del asunto por parte del gobierno local de Foro, planteará en el Ayuntamiento la creación de una ordenanza o reglamento para regular el uso de los campos de fútbol estableciendo, para ello, una negociación con una representación de todas las entidades futbolísticas del municipio.

"No queremos perjudicar a nadie, ni a los que llevan años con la concesión de campos municipales, a los que queremos valorar lo que invirtieron en esas instalaciones compensándoles. Pero hay que abrirlo a todo el mundo, no podemos seguir con el monopolio", explica Pablo González, edil del PP.

De hecho, los populares enumeran "los errores" en la gestión municipal de los campos municipales realizada hasta ahora: "mantener un modelo de gestión, de las instalaciones municipales de fútbol base, basado en usos exclusivos por parte de algunos clubes; anunciar un cambio de modelo sin haber organizado la participación o representación de los clubes, de todos los clubes, tanto los que disponen de instalaciones municipales como los que no; haber hecho pública una propuesta tan genérica, tan inconcreta, que no contentaba a nadie; no haber consensuado el número de asuntos a reformar; no haberlo hecho con la participación del resto de grupos municipales; plantear una gran reforma y al final quedarse en cambios de menor grado; y haber cerrado en falso un acuerdo parcial y con sólo una parte de los clubes". Frente a ello, el PP plantea que se negocie con una comisión de todos los clubes un "acuerdo marco", en base al cual se articule un "reglamento de uso que habrá de ser aprobado por el Pleno". Además, plantean que se diseñe un plan de construcción, o de incorporación a la red municipal de campos otros en manos ajenas, para cubrir la demanda existente.

La idea de un reglamento que pone sobre la mesa el PP incluye varios objetivos. El principal, que "los campos municipales darán cabida al fútbol base sin monopolios de uso: su uso ha de ser compartido y regulado". Para ello, "la gestión de los mismos dependerá directamente del Patronato Deportivo Municipal, al igual que su mantenimiento, incluidos los gastos de luz y agua".

Por contra, "los clubes abonarán una tasa igualitaria por el uso de los campos y sus instalaciones". Una tarifa que "se verá reducida o compensada por las inversiones y gastos realizados en las instalaciones municipales por parte de los clubes que las hayan realizado".

Asimismo, plantean que "corresponderá al concejal de Deportes establecer el calendario y horario de uso anual de las instalaciones, a la vista de las peticiones recibidas y tras la emisión del oportuno informe de los técnicos". Del mismo modo proponen que "las condiciones de acceso (entradas) seguirán un modelo común para todos los campos municipales y tendrán en cuenta la categoría de los equipos".