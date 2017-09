El paso firme de Nico Alcázar

El único momento en el que el bailarín gijonés Nico Alcázar separa los pies del suelo es para realizar las cabriolas que le caracterizan. En él, todo es humildad, sacrificio, trabajo y baile. Sobre todo, mucho baile. Este joven gijonés que aún no ha llegado a cumplir la mayoría de edad es una de las grandes promesas, si no ya realidad, de la danza asturiana y española. Alcázar cuenta en su currículum con innumerables premios y reconocimientos. Casi tantos como horas le ha dedicado a su enorme pasión.

"Es una satisfacción ver cómo empieza a funcionar el trabajo de tantos años", asegura rotundo Nico Alcázar. Y no es para menos. El joven bailarín consiguió, el pasado mes de mayo, una beca de dos años para ir a perfeccionar su baile a Nueva York. Sin embargo, Alcázar lo tiene claro: se quedará en España, al menos otro año más, para finalizar sus estudios de Bachillerato, una decisión difícil pero, al fin y al cabo, la suya propia, fruto de mucha meditación.

"Lo primero es lo primero, y más después de todo lo que me ha costado todo lo logrado hasta ahora; quisiera dedicarme a la danza, pero nunca se sabe lo que puede pasar", confiesa. Es consciente de que "puede irte todo muy bien, pero nadie quita que tengas una lesión grave y se te venga el mundo encima", es por eso por lo que prioriza su formación académica frente a la danza, pero sin olvidarse de su gran pasión.

El pasado año, y este curso que comienza, Alcázar los vivió en Madrid, donde estudia el bachiller mientras repite como oyente el último año de los 6 que componen la carrera de danza, que ya aprobó en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón -ha formado parte de la primera promoción, y era su integrante más joven y el único varón en los inicios-, y que ahora culmina en el Conservatorio Profesional de Danza de Carmen Amaya.

Su rutina diaria no puede estar más cargada de esfuerzo. "Me levanto a las 6.30 de la mañana para ir a bailar, como en una hora, voy al instituto de tarde, y llego a casa por la noche", resume el joven bailarín, tras lo cual "tengo que estudiar las materias del instituto y ensayar las coreografías". No obstante, Alcázar lo tiene claro. "Por supuesto que merece la pena" todo lo que hace.

Algo que tuvo presente desde que, con apenas cuatro años, vio la película "White Nights", protagonizada por el bailarín Mijaíl Barýshnikov. "Me alucinaron las tropecientas mil piruetas que hacía", rememora Alcázar, "luego iba por la calle bailando, haciendo piruetas, hasta sin música", pero reconoce que "no entendía la danza como la entiendo ahora".

Una danza, la suya, que está ampliando sus registros, del ballet y el estilo más clásico y purista a variantes como el contemporáneo o el neoclásico, abriendo un abanico mayor de posibilidades. "Es lo que se demanda hoy en día, más versatilidad, hay que saber hacer un poco de todo, aunque te enfoques más en un estilo", analiza Alcázar.

El futuro del joven bailarín, a corto plazo, está anclado en España, hasta finalizar el bachiller. ¿Y después? "Me quiero presentar a la mayor cantidad de audiciones y concursos posible, para intentar obtener alguna otra beca en Europa o Estados Unidos y valorar qué hacer", explica Alcázar. De ahí su enorme autoexigencia. "En los meses de verano aprovecho y sigo bailando, por mi cuenta o en cursos", como el que le llevó este mismo estío a Londres o Barcelona, "siempre me veo fallos, no me convence, no me gusta, me exijo mucho, pero merece la pena al ver que la gente lo valora y reconoce con premios".

Todo con tal de conseguir sus sueños. "Bailar en el Metropolitan de Nueva York", acompañado de "mis ídolos como Iana Salenko o Steven McRae", a los que ya tuvo ocasión de conocer. O completar obras como "Giselle" o "El Lago de los Cisnes". "Sería un sueño, increíble", confiesa este joven gijonés.

Por ello, Nicolás Alcázar anhela "más oportunidades para los bailarines, porque en España no hay casi ayudas, no hay intención de querer mover la danza". Y es que "se aprende a bailar bailando de verdad", asevera una voz que, aunque joven, hace tiempo ya que es autorizada en la materia. Y lo que le queda por delante.