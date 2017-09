Izquierda Unida (tres concejales) hablaba de aprobar los presupuestos del PSOE (doce concejales) sólo en el caso de que estos no fuesen restrictivos, "si por ejemplo se invierte en comunicaciones e infraestructuras habrá pacto si no es así no", decía Jesús Montes Estrada. El partido socialista decía que se aceptaba el 90 % de lo que IU proponía, y el PP hablaba de "IU como pararrayos del PSOE, aceptan migajas que les da el alcalde Álvarez Areces, son sumisos" decía el concejal popular Juan Campos Ansó.