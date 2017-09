Revuelo por el apoyo del gobierno local al acto por la "oficialidá"

El acto organizado ayer en Gijón por la Xunta pola Defensa de la Llingua, en el que desgranó sus próximos pasos en el camino que tienen trazado para lograr la oficialidad del asturiano, no pasó nada desapercibido. Y no sólo porque el máximo responsable de la Universidad de Oviedo, el rector Santiago García Granda, se mostrase dispuesto a apoyar sin fisuras que la "llingua" se equipare al castellano en la región logrando la cooficialidad. También por la presencia de un partido de centro derecha, como Foro Asturias, y, en especial, de su máxima representante en Gijón, la alcaldesa Carmen Moriyón.

El respaldo de Moriyón al acto por la oficialidad ha llamado la atención de los otros dos partidos que comparten, en principio, espectro ideológico con Foro Asturias: PP y Ciudadanos. Representantes de ambos se manifestaron ayer sobre el asunto de forma crítica, dado que su postura es contraria a la carrera por la oficialidad del asturiano. Pero también otros colectivos conservadores, que no son partidos, se manifestaron a través de las redes, como es el caso del Club de los Viernes.

"La izquierda radical reunida para tratar de imponer el bable con su líder regional, Carmen Moriyón, en el centro", publicó ayer el Club de los Viernes con una gran dosis de sarcasmo, acompañando sus palabras de una foto del acto en la que Moriyón aparece entre Mario Suárez del Fueyo y Emilio León, portavoces podemistas en el Ayuntamiento y en la Junta General del Principado.

David González Medina, parlamentario autonómico del PP, también quiso expresarse ayer a través de las redes en un sentido similar. "Carmen Moriyón, junto a Podemos, pidiendo la 'oficialidá' de la llingua y argumentando que... ¡ya la pedía Jovellanos! Las cosas que tienes que hacer, Carmen...", opinó David González Medina.

El diputado regional del PP cree que "entre las prioridades de los gijoneses y los asturianos no está la oficialidad del bable, sino el empleo, bajadas de impuestos, necesidades de las familias, problemas del sistema educativo...". Bajo su punto de vista, "es evidente que al votante de centro-derecha le molesta profundamente esta actitud" de Moriyón, que "sigue presa de la agenda política de Podemos y en vez de ocuparse de las necesidades de los ciudadanos está obligada a dar respuesta a las necesidades podemistas".

Pero no se quedan ahí las críticas del parlamentario del PP, partido que expresa "una postura de respeto por nuestra lengua y nuestra cultura: que se fomente y se estudie libremente; pero decimos no a la imposición, no a la oficialidad encubierta". Medina afea que "en ningún momento la alcaldesa de Gijón dijo que se iba a posicionar a favor de la oficialidad del bable y no debe olvidar que representa a todos los gijoneses y no sólo a los de Podemos".

Una postura similar quisieron manifestar ayer desde Ciudadanos. "Moriyón debería aclarar si acudió como miembro de Foro o como alcaldesa de Gijón y en representación del Ayuntamiento, ya que se trató de un acto eminente político para promover una reforma del Estatuto de Autonomía que contemple la cooficialidad de la llingua asturiana. Conviene recordar que el Pleno de Gijón ya se manifestó, en septiembre de 2015, contrario a modificar el Estatuto de Autonomía para contemplar esta posibilidad, algo que sólo fue apoyado de los grupos de Xixón Sí Puede e Izquierda Unida", expresa José Carlos Fernández Sarasola, edil de la formación naranja.

A juicio de Ciudadanos, "en Asturias no existe ningún conflicto lingüístico sobre el asturiano por mucho que algunas personas se empeñen en manifestarlo".