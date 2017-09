El "zasca" del tenista gijonés Pablo Carreño a una compañía aérea

Hasta los deportes de élite sufren los retrasos e imprevistos en los viajes de las compañías aéreas. El último caso ha sido el del tenista gijonés Pablo Carreño, que además se mostró crítico con una de ellas en su cuenta de red social.

Carreño escribió este domingo a mediodía "Puede ser @vueling la peor compañía que existe?". Y tras preguntarle la cuenta oficial de twitter de la compañía por los detalles, el tenista se despachó a gusto y explicó los motivos de su queja: "A parte de tener que pediros las facturas 20 veces, de que es raro el vuelo que no salga con retraso... Me gustaría saber por qué mis raquetas el 98%de los vuelos se consideran equipaje de mano,el 1%me las facturan normal y hoy me cobran 55€ extra?".