El medidor móvil de contaminación del Principado, a disposición del Ayuntamiento

El Principado pondrá su unidad móvil para medir la contaminación a disposición del Ayuntamiento de Gijón, a finales de año, para que la ubique al sur de la factoría gijonesa de Arcelor Mittal, y completar el estudio sobre el origen de la polución que el consistorio ya está realizando con su propia unidad móvil en el barrio de El Lauredal. La idea es discernir si el incremento de la contaminación en horario nocturno detectado en el Lauredal tiene que ver con un aumento de las emisiones industriales por la noche o con el régimen de vientos.

Los picos más elevados de contaminación en El Lauredal se han detectado coincidiendo con vientos del suroeste, dirección en la que se encuentra la siderúrgica. Al ubicar otra estación móvil al sur de Arcelor, se busca comprobar si en la misma los picos coinciden con vientos del nordeste. De ser así, se comprobaría que las emisiones son las mismas y que afectan a una u otra zona en función del viento. La puesta a disposición del Ayuntamiento de la unidad móvil del Principado se acordó en la reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente de Gijón del pasado lunes, si bien no se concretó la ubicación. El concejal de Xixón Sí Puede, David Alonso, apuntó ayer que se ubicará entre la empresa Daniel González Riestra (colindante por el suroeste con Arcelor) y Monteana y recalcó que los tres nuevos estudios técnicos que va a realizar el Ayuntamiento "son para constatar que las PM 10 vienen de Arcelor". Consistirán en certificar mediante otro método de medición de las PM 10 la adecuada calibración de los equipos de la unidad móvil municipal; analizar mediante simulaciones el recorrido a la inversa de las PM 10, durante los picos de contaminación, para conocer exactamente su origen y el relativo a la influencia del viento con el apoyo de la unidad móvil del Principado.

Xixón Sí Puede fue quien promovió la adquisición por el Ayuntamiento de la unidad móvil que está realizando mediciones en el Lauredal durante seis meses. En los primeros dos meses y medio ya ha constatado que en 14 días se superó la media diaria de PM 10. La normativa establece que como máximo se superen en 35 días al año esa media diaria. Los datos también apuntan a un incremento de la polución de madrugada, en especial entre el miércoles y el sábado. El Principado va a plantear al más alto nivel de Arcelor la necesidad de que se acometan inversiones de mejora medioambiental en la factoría gijonesa para solucionar el problema.

Fuentes oficiales de Arcelor negaron ayer que se pueda vincular a la multinacional con la polución de El Lauredal: "No se acredita de dónde viene esa contaminación. Nosotros no somos la única industria del municipio que está en el entorno de El Lauredal". Las mismas fuentes agregan que "producimos en continuo todos los días del año, no de miércoles a sábado y nuestros límites de emisiones están dentro de lo que marca nuestra autorización ambiental integrada, que es la norma de referencia".

Desde Arcelor se insiste en que "apuntarnos a nosotros directamente como origen de la contaminación es aventurado y no está demostrado", agregando que esperan que el Ayuntamiento les facilite el informe de El Lauredal, que desconocen. Además, la siderúrgica cuestiona la validez de las mediciones en El Lauredal.

Arcelor está a la espera de que el gobierno regional le conceda la autorización ambiental para su proyecto de nuevas baterías de coque en la factoría gijonesa, algo que espera que se resuelva favorablemente a mediados de noviembre y la posterior licencia de obra del Ayuntamiento. Por el momento se están haciendo trabajos auxiliares consistentes en levantar una cubierta para que no se moje el refractario de los hornos de coque que se va a acopiar.

La siderúrgica también señala que los contactos de "alto nivel" son entre la dirección asturiana de la compañía y representantes regionales. La Alcaldesa había trasladado al Consejo de Medio Ambiente la información que le dio el Principado. Respecto a lo que apunta el portavoz de Arcelor, otras fuentes señalan que con la anterior consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, el contacto era entre la técnica de medio ambiente de la siderúrgica en Asturias y directores generales del Principado, mientras que ahora se ha subido un escalón. No sólo eso, sino que desde el Principado se busca abrir un cauce de diálogo directamente con la dirección europea de Arcelor Mittal, que es la que tiene capacidad para decidir inversiones.

El portavoz del gobierno local, Fernando Couto, indicó ayer que están a la espera de la reunión del Principado con Arcelor "al máximo nivel para tratar este asunto" y resaltó que Principado y Ayuntamiento están en trabajando "de forma coordinada" y que "los vecinos tienen la razón" con sus denuncias sobre la contaminación, agregando respecto al cambio en la consejería de Medio Ambiente que "no quiero personalizar, pero es evidente que se pasó de no reconocer a reconocer un problema, que es el primer paso para poner las medidas necesarias para corregirlo".

Respecto a las inversiones necesarias para reducir la contaminación Couto indicó que "lo lógico es que esas inversiones sea la propia empresa la que las acometiera", al igual que opinó David Alonso, aunque consideró "interesante" que se pueda debatir si debe haber ayudas públicas a la siderúrgica para temas medioambientales.

David Alonso, quien pidió que las conversaciones con Arcelor las encabece directamente el presidente regional, Javier Fernández, resaltó que en la reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente del lunes "no hubo medias tintas; tanto desde el Ayuntamiento la señora Alcaldesa, como la representante del Principado de Asturias señalaron que el problema de la contaminación de la zona oeste, en este caso derivadas de las mediciones de la estación móvil, radican en Arcelor".

Alonso explicó que los nuevos estudios que va a realizar el Ayuntamiento, con apoyo de la unidad móvil del Principado, se deben a que "se nos trasladó desde el Principado de Asturias, que hay un problema a la hora de tomar sanciones contra Arcelor", cuyos servicios jurídicos recurren las sanciones, recalcando que "los estudios que se van a contratar ahora son para constatar que las PM 10 vienen de Arcelor, por eso se pone una estación móvil en la diagonal opuesta a donde está la del Ayuntamiento, para que capte si por el día no se cumplen tampoco los parámetros de contaminación".

A la reunión del lunes del Consejo Sectorial de Medio Ambiente no acudió la representante de Arcelor. No fue la única ausencia: "Me pareció significativo que uno de los negacionistas, representante de la Universidad de Oviedo que se llama Herminio Sastre (ex consejero de Medio Ambiente del Principado), no fue a esta reunión. Es curioso, porque en la anterior mantuvo una defensa airada de la inutilidad de la estación móvil y de los datos que se captarían".

Además de los nuevos estudios que va a encargar el Ayuntamiento, el Principado va a encargar a la ingeniería Envira un estudio sobre el origen de la contaminación en El Lauredal y Monteana, mediante la toma de muestras en ambos barrios que comparará con otras muestras tomadas en chimeneas y acopios de graneles de la factoría gijonesa de Arcelor, de la cementera, de la térmica de Aboño y de El Musel. Hace dos años ya se hizo un estudio similar con la estación de control de la Avenida de la Argentina, donde se detectó una alta presencia de partículas de hierro entre las PM 10 recogidas en esa estación. En 2015 el Principado también hizo otro estudio sobre modelización de la difusión de la contaminación, que vinculaba a la siderúrgica con los días del año con peor calidad del aire en Gijón. La multinacional respondió con su propio estudio que contradecía esa conclusión. Según los datos de emisiones declarados por las empresas en el Ministerio de Medio Ambiente, Asturias es la comunidad autónoma con mayor polución industrial de España y las factorías de Arcelor los principales emisores con diferencia de PM 10.