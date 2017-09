Los vecinos de Poniente piden un uso mixto para el suelo del astillero

Catalogar los terrenos antiguamente ocupados por los astilleros y Naval Gijón como un uso mixto y no industrial. Ésa es la petición que la Asociación de Vecinos "Pando" de Poniente viene defendiendo en las últimas fechas y que en el día de ayer planteó a representantes de Ciudadanos en una reunión mantenida en el local de la asociación vecinal.

Los vecinos de Poniente entienden que "no podemos ni debemos, en pleno siglo XXI, perder la oportunidad de convertir Gijón en una ciudad que mejore la calidad de vida de sus habitantes y de revitalizar la zona como centro de servicios y dinamismo", esgrimen desde la asociación vecinal en una suerte de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana de Gijón (PGO).

Una máxima que comparten desde el grupo municipal encabezado por José Carlos Fernández Sarasola, que entiende que "no estamos de acuerdo en generar una isla de suelo industrial en una zona que está llamada a ser la nueva centralidad de Gijón. Compartimos el objetivo de querer que esta zona se integre plenamente en la ciudad y no generar una isla sin vida en medio de la ciudad", aseveraron desde el grupo municipal, entendiendo además que se corre el riesgo de que "la zona no llegue a desarrollarse" al tener la competencia del Centro Científico Tecnológico.

La reunión sirvió igualmente para que los vecinos de Poniente expusieran su malestar por la concentración de eventos festivos que sufre la zona -el último de ellos la fiesta "Holi"-, lo que Ciudadanos tacha de "falta de sensibilidad" por parte del gobierno local forista, demandando la puesta en marcha de una mesa de trabajo, que contará con la presencia de los vecinos, para ordenar la celebración de grandes eventos en la ciudad y evitar que se concentren "en lugares y periodos concretos", concluyeron.