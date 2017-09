"Los clubes de fútbol han tomado conciencia de que hay un problema con los ultras"

José Antonio Varela (San Sebastián, 1959), exjefe de la Ertzaintza, llega a Gijón para participar en el I Congreso Internacional sobre los retos de la policía ante la globalización, que organiza Ajempol en el Recinto Ferial Luis Adaro. Su conferencia está titulada como "Grandes eventos y prevención en espectáculos deportivos" pues una de sus tareas es la coordinación general de todos los responsables de seguridad de los diferentes clubes de fútbol del País Vasco.

- ¿Dónde empieza su charla?

-En los antecedentes y del por qué hemos llegado a la legislación actual en el deporte. Haré una exposición de las tragedias más grandes que ha habido en el fútbol, centrándolo en el ámbito europeo. Las tragedias de Heysel (Bruselas, 1985) y Hillsborough (Sheffield, Inglaterra, 1989).

- ¿Qué tienen de especial?

-No fueron las peores, ni tampoco en las que más fallecidos o heridos hubo pero sí tienen la peculiaridad de que fueron retransmitidas prácticamente en directo. A partir de estas tragedias sale el primer convenio europeo en materia de prevención de la violencia en el deporte. Además, como este evento se centra en la globalización (y existe el gran movimiento de masas que mueve el fútbol), me centraré en la cooperación entre las policías europeas ante partidos internacionales.

- ¿Qué han supuesto los últimos atentados terroristas próximos al fútbol?

-Ha cambiado el planteamiento porque todas las tragedias que expondré han tenido lugar dentro de los estadios. Gracias al trabajo de cooperación y a la legislación ha aumentado la seguridad dentro de los estadios pues se ha concienciado en cuanto a la separación de aficiones o a la no venta de alcohol. Pero ahora el reto es mejorar la seguridad fuera del estadio.

- ¿Cuál es la situación?

-Tenemos un problema con la aplicación de la normativa, que incluye los aledaños del campo, que es un concepto jurídico indeterminado. Se va a cambiar la ley de prevención de violencia del deporte y parece que se quiere ir a que todo lo que pueda estar relacionado con un evento deportivo puede entrar en el ámbito de aplicación de esta ley.

- ¿Qué opina de los radicales?

-El fenómeno ultra es el iceberg de un movimiento global. La inmensa mayoría de estos grupos están relacionados con ideologías de ultraderecha y ultraizquierda. Pero hay que distinguir entre los ultras, que es muy llamativo, y la inmensísima mayoría de aficionados que van al fútbol solo quieren tranquilidad, paz y disfrutar del espectáculo. Debemos dedicarnos a la prevención y represión de estas conductas pero lo fundamental es dar seguridad a la inmensa mayoría de la gente que van al estadio.

- El Real Madrid y el Barça expulsaron de su estadio a estos grupos. Hacerlo en todos los clubes, aunque no hayan hecho nada, ¿no vulneraría la presunción de inocencia?

-No hablaría de grupos violentos y sí de individuos que están integrados ahí. No delinque un grupo, lo hacen los individuos concretos que lo conforman. A partir de un determinado número de infracciones que comenten los individuos de un grupo es cuando se puede calificar a un grupo como tal. Hay grupos que ya están prohibidos como Biris (del Sevilla), Bukaneros (Rayo Vallecano), Riazor Blues (Deportivo de la Coruña) y Frente Atlético (Atlético de Madrid). Esos clubes no pueden hacer ningún tipo de relación en positivo con ellos.

- ¿Le preocupan?

-Me preocupa más lo que subyace en algunos de estos grupos, que son expresiones de violencia propias de una determinada ideología radical, eso es lo que hay en el fondo y es lo preocupante. Además tiene un gran poder de atracción entre la juventud. No hay que confundir ultras con gradas de animación.

- ¿Qué opinión tiene de Ultra Boys y de Symmachiarii?

-No tengo mucha información. Sí sé de los últimos incidentes ocurridos en Gijón. Ahí se dio algo curioso, normalmente los enfrentamientos vienen entre grupos ultras pero aquí no, aquí el problema fue con aficionados del Sporting cuando se le fue a abrir paso a su equipo.

- ¿Cómo valora estos incidentes de El Molinón?

-Lo que ocurrió en El Molinón se está mirando con mucho detenimiento. No obstante, incidentes como este, en su estadio, son muy raros. Lo habitual es que generen problemas en los desplazamientos, no en su estadio.

¿Cómo controlar los desplazamientos?

-Cada vez hay un mayor control en los desplazamientos. Ahora, vamos a exigir que junto a la entrada, que es nominal, se incluya la localidad concreta que ocupa en el campo local, si es socio. Así podremos seguir lo que haga en futuros partidos en casa.

- ¿Colaboran los clubes para la identificación de los radicales?

-Está en aumento la colaboración y se están concienciando de que tienen un problema.