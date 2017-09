Lastra valora positivamente la autorización judicial para activar equipos de la depuradora del Este

El Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, Fernando Lastra, valoró esta mañana la decisión de la Audiencia Nacional de permitir la puesta en servicio de los equipos de pretratamiento de la depuradora de El Pisón como "una buena noticia, porque va a permitir por lo menos poner en marcha una predepuración necesaria y que era la expectativa que teníamos".

Un auto de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional del pasado 13 de septiembre accedió a la petición de la Abogacía del Estado de poner en marcha las lineas de desarenado y desengrasado de la depuradora del Pisón, de forma temporal, hasta que culmine la tramitación ambiental que deberá decidir cuál será la ubicación definitiva de la depurador del Este y que se ponga en marcha la misma. Una sentencia de 2014 anuló el estudio de impacto ambiental de la depuradora del Este, ante lo que el Ministerio de Medio Ambiente está tramitando de nuevo ese estudio de impacto ambiental con cuatro ubicaciones alternativas para la depuradora, entre ellas la de El Pisón.

La depuradora del Pisón, en primer término. | Juan Plaza

El auto de ejecución de esa sentencia ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado para poner a pleno funcionamiento la depuradora del Este hasta que se encuentre una solución definitiva. Los magistrados, en cambio sí han accedido a la puesta en servicio del desarenado y desengrasado que previamente se hacía en la planta de pretratamiento de El Pisón, la Plantona, hasta que fueron demolidos al instalarse unos equipos nuevos en la depuradora.

Lastra considera que tras el auto judicial, ya se podrán poner en marcha el desarenado y desengrasado, que evitarán el vertido de 55 toneladas anuales de grasas y arenas al mar Cantábrico. "No deja de ser un paso conveniente, no suficiente. No es la depuración completa", señaló el consejero sobre esta autorización transitoria.

Fernando Lastra también expresó su deseo de "que el trámite ambiental que está en marcha finalice de una manera sensata para los intereses generales".

El auto judicial se apoya en que el Ministerio de Medio Ambiente ya está tramitando de manera diligente el nuevo estudio de impacto ambiental –que ha sido encargado a la consultora Taxus y que deberá estar entregado en junio del próximo año– y en la denuncia presentada el pasado mes de abril por la Comisión Europea contra España por el incumplimiento en el saneamiento de 17 ciudades, incluyendo el este de Gijón.