Néstor Villazón sube por primera vez al Jovellanos

Premios y reconocimientos avalan la trayectoria del escritor gijonés Néstor Villazón (1982). Hay quienes ven en él uno de los nuevos talentos del teatro escrito español. Es el autor de "Como ceniza blanca sobre una hoguera", obra a la que le dieron el año pasado el "Asturias Joven" de textos teatrales y con la que "La Tejedora de Sueños" logró este año el premio "Jovellanos" a la producción. La compañía estará el próximo sábado en el coliseo municipal gijonés con su propuesta. Un estreno que será también el "bautismo" de Villazón en el principal teatro de su ciudad natal: "Estoy muy satisfecho con el trabajo y con el resultado", aseguró ayer por teléfono desde Madrid, donde trabaja.

Néstor Villazón, que colabora con sus artículos en LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, no pudo estar en la presentación que "La Tejedora de Sueños" hizo en la Casa de la Palmera. El dramaturgo asistió días atrás a un ensayo: "No pude ver aún cómo queda con el proyector bidimensional que resuelve la escenografía, pero las interpretaciones están muy bien y la dirección muy conseguida; a ver lo que dice el público, pero tiene muy buena pinta". En el elenco, actores con tan solvente trayectoria en la escena asturiana como Jorge Moreno o Félix Corcuera. Seis intérpretes asumen una veintena de personajes. La directora es Gema de Luis: "Hacer realidad la obra ha sido complicado". ¿Por qué? "Hay que unir muchos elementos, darles una cohesión estilística y no caer en la farsa; y, luego, está el 'mapping', que no he querido que resaltara más que los actores, a lo que se añade la complejidad del diseño de la iluminación".

" Un engranaje de orfebrería ", así describió Gema de Luis el montaje de "La Tejedora de Sueños", compañía fundada en el año 2006. Y más: "Todo el proceso ha sido maravilloso, y un premio como el 'Jovellanos' te da la posibilidad de contar con los mejores profesionales". En "Como ceniza blanca sobre una hoguera", Néstor Villazón escarba en la historia española para llevar al espectador hasta 1485, en Zaragoza, cuando la comunidad judía más rica prepara un atentado contra el inquisidor general, respuesta a la política de unificación religiosa de los Reyes Católicos. ¿Qué es un hereje? La pregunta está ahí.

Gema de Luis estuvo acompañada ayer por algunos de los actores de "La Tejedora de Sueños", además de por la directora del Jovellanos y el programador principal, Teresa Rodríguez y Antonio Criado. Félix Corcuera valoró la calidad humana con la que la compañía ha afrontado el reto del montaje de la pieza de Néstor Villazón. "Proponemos un espectáculo de gran formato que es siempre algo difícil de hacer en Asturias", señaló la actriz Mayra Fernández. Y Nacho Ortega defendió que se dé "más peso a lo que se hace en el Principado"