Wanda Films recurrirá el rechazo a su oferta por los Cines Centro

La compañía cinematográfica Wanda Films, productora del documental "Cantábrico", va a presentar un recurso contra la decisión del Letrado de la Administración de Justicia del juzgado de lo mercantil número 3, con sede en Gijón, de rechazar por insuficiente la oferta de 39.200 euros por los 1.880,51 metros cuadrados de los antiguos Cines Centro, en la planta alta del Centro Comercial San Agustín, el mobiliario y la maquinaria y utillaje de proyección de sus cinco salas.

El Letrado de la Administración de Justicia (antiguo Secretario judicial) adoptó una resolución en la que rechaza las ofertas de Wanda Films, las más altas en la subasta pública de los bienes. La distribuidora y productora cinematográfica ofreció 35.000 euros por los locales, tasados en 2,2 millones de euros; 2.900 euros por el mobiliario, tasado en 15.700 euros y 800 euros por la maquinaria de proyección y utillaje, tasados en 82.450 euros. El Letrado se apoyó en la normativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que la puja mínima aceptable por los bienes inmuebles es del 50% de su valor de tasación, en este caso 1,1 millones de euros, y respecto a los bienes muebles del 30%, en este caso de 4.710 euros por el mobiliario y 24.735 euros por la maquinaria y utillaje.

Wanda Films va a presentar un recurso ante el magistrado del juzgado mercantil al considerar que no se puede aplicar la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino la Ley Concursal, tal como establece el Plan de Liquidación de los activos de Cine Clarín (empresa propietaria de Cines Centro) presentado por el administrador concursal en septiembre de 2015 y aprobado sin modificaciones por un auto del magistrado el 28 de octubre de 2015. En el plan de liquidación no se establecen pujas mínimas y se remite a la Ley Concursal como norma supletoria para lo que no esté recogido en el mismo, señalan representantes de Wanda Films, que se personó en el procedimiento concursal tras haber presentado la oferta más alta en la subasta pública.

"Queremos reabrir esos minicines y somos conscientes de que hay que asumir una inversión importante, de más de un millón de euros sin ningún género de duda, para adecuar las salas y dotarlas con maquinaria digital de proyección", señalan desde Wanda Films. Un representante de la empresa ya estuvo la semana pasada visitando el Centro Comercial San Agustín. La compañía además está dispuesta a asumir los 405.000 euros que Cine Clarín en liquidación adeuda a la comunidad de propietarios del Centro Comercial San Agustín.

Wanda Films señala que fue la única empresa del sector que concurrió a la subasta pública de los antiguos Cines Centro (hubo pujas de otros dos ofertantes) y considera dudoso que alguna empresa cinematográfica vaya a presentar oferta en una nueva subasta que convoque el administrador concursal, si no lo hizo previamente en la que en su día se publicó en el BOE. El administrador concursal sostiene en cambio que puede conseguir ofertas mejores.