Fernando Lastra espera que el nuevo estudio de impacto ambiental "finalice de manera sensata"

El Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, Fernando Lastra, expresó su deseo de "que el trámite ambiental que está en marcha finalice de una manera sensata para los intereses generales", en referencia a la repetición del estudio de impacto ambiental para elegir la ubicación de la depuradora del Este. Lastra se pronunció al respecto tras valorar positivamente la decisión de la Audiencia Nacional de permitir la entrada en servicio de las lineas de desarenado y desengrasado de la depuradora.

Para el consejero, autorizar la puesta en servicio de los equipos de pretratamiento de la depuradora de El Pisón es "una buena noticia, porque va a permitir por lo menos poner en marcha una predepuración necesaria y que era la expectativa que teníamos".

Lastra considera que tras el auto judicial, ya se podrán poner en marcha el desarenado y desengrasado, que evitarán el vertido de 55 toneladas anuales de grasas y arenas al mar Cantábrico. "No deja de ser un paso conveniente, no suficiente. No es la depuración completa", señaló el consejero sobre esta autorización transitoria.

El concejal de Xixón Sí Puede en el Ayuntamiento de Gijón, David Alonso, también valoró como "una buena noticia" la decisión de la Audiencia Nacional, considerando que avanza "en una pequeña solución ante el gran problema de contaminación marina que tenemos".