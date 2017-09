El IBI de los ricos afectará a 16 edificios y podrá recaudar hasta 1.200.000 euros

El aumento del gravamen fiscal promovido por los grupos municipales de la izquierda afectaría a 16 inmuebles de la ciudad e incrementaría los ingresos de las arcas municipales en una cifra que oscilaría entre 250.000 y 1.200.000 euros, dependiendo del tipo impositivo que finalmente se imponga.

Así se desprende de los primeros informes encargados a los técnicos municipales por el equipo de gobierno, cuyo fin último era precisamente establecer el número exacto de inmuebles afectados por la medida y el aumento de recaudación que supondría para el Ayuntamiento.

La propuesta impulsada por los grupos municipales Xixón Sí Puede e Izquierda Unida de manera conjunta y apoyados por el PSOE, surgió en forma de enmienda a las ordenanzas fiscales presentadas por el equipo de gobierno forista en la comisión de Hacienda de la semana pasada, y cristaliza en un modelo de Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) diferenciado para aquellos edificios de la ciudad de uso no residencial y cuyo valor catastral sobrepase el millón de euros. Así se aumentaría su gravamen fiscal del 0,45% actual, "el más bajo de las ciudades asturianas", como enfatizan sus promotores de la iniciativa, hasta el 0,59%, según solicita el PSOE y hasta el 1,1% en la propuesta conjunta de IU y Xixón Sí Puede.

La medida, que está en fase de informes técnicos, se llevará a debate, junto con el resto de enmiendas, el próximo martes, donde se votará su idoneidad, supeditada a una posterior aprobación plenaria. El equipo de gobierno forista, así como los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos, ya han anunciado que votarán en contra de la medida aunque, en base a la aritmética plenaria, la propuesta podría aprobarse con los votos a favor de los tres grupos municipales de la izquierda.

La titular de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, Ana Braña, ha citado a todos los grupos municipales a una reunión el próximo lunes en la que expondrá estos datos, conforme a lo solicitado por los tres grupos municipales impulsores de la medida.

Para Ana Castaño, concejala de Izquierda Unida, "no puede ser que el equipo de gobierno dé día tras día el discurso de que no tienen recursos y, luego, no acceptar una propuesta para incrementarlo". A su juicio, Foro "no quiere tocar a las grandes empresas porque es su caladero de votos", aunque las empresas afectadas "no se van a ir, como no se fueron de Oviedo".

Entre el empresariado gijonés se ha instalado el estupor a cuenta de esta iniciativa de la izquierda municipal. Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio, que asegura desconocer a qué edificios afectará lo que ya han bautizado como "el IBI de los ricos", aseguró ayer que se trata de una iniciativa "ni prudente ni adecuada, que en todo caso se tiene que madurar un poco más porque no parece tener mucho sentido". Baragaño entiende que "se quieren mezclar cosas, ya que el IBI no es un impuesto de redistribución de la riqueza", como entiende la izquierda.

El Impuesto de Bienes Inmuebles es el gravamen por el que más dinero recauda el Ayuntamiento, alrededor del 60% del montante total de los impuestos directos. En cifras, de los 107,8 millones de euros a ingresar por impuestos directos, 64 millones procederían del este tributo (62,5 millones por IBI urbano, 460.000 euros en IBI rural y, el resto por IBI de características especiales). La medida está pensada por la izquierda municipal como una fórmula para "redistribuir la riqueza", aumentando el gravamen fiscal a las corporaciones con mayor patrimonio y que "menos dificultades tienen para hacerle frente", evitando de este modo hacerlo a los ciudadanos de a pie, "que bastantes esfuerzos han hecho ya", en palabras de Nuria Rodríguez, de Xixón Sí Puede. La medida afecta a inmuebles destinados al ocio y la hostelería y a usos comerciales, industriales y deportivo, oficinas, almacenes y estacionamientos. Y aún van más allá, proponiendo que únicamente se aumente el gravamen al 10% de los inmuebles de mayor valor, por encima del millón de euros.

Sin embargo, sí que podría haber alguna víctima colateral de la medida, como podrían ser las administraciones públicas. La edil de Hacienda, Ana Braña, ya adelantó que es posible que alguna empresa municipal pudiera verse afectada, como es el caso de Emtusa. Un extremo que "no preocupa" a los grupos municipales que promueven la iniciativa ya que, estiman, "llegaríamos a algún tipo de acuerdo, como aumentarles la dotación municipal en la misma cantidad, como contraprestación".