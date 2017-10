Un gijonés hace una pintada en plena calle para pedirle a su "suegri" que no sea homófoba

En no pocas ocasiones la parte más complicada de una relación de pareja la ponen los suegros. No es fácil llevarse bien con la familia política y esa es una realidad aún más dura para muchas parejas homosexuales. Por eso un joven de Gijón (o quizá no tan joven) decidió que una buena manera de convencer a su suegra de que llevarse bien con él era dedicándole una pintada en plena calle con la que demostrar compromiso. Y lo hizo. "Suegri, quiéreme, no seas homófoba", escribió.

Su "obra de arte" se puede ver en la calle Colón de Gijón tal y como demuestra la imagen que acompaña a estas líneas y que ha sido sacada de Google Street View, una herramienta en la que en no en pocas ocasiones se encuentran numerosas curiosidades en todo el mundo.