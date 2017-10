Habla la gijonesa que le dio un zasca a la historiadora catalana: "Asturianos sí, cabras nada"

Desde Málaga, desde Madrid, en el colegio de sus hijos, en el trabajo nuevo de su marido... Magdalena Berjón está en boca de todos. Y no es para menos. La asturiana que (tal y como muchos le reconocen) le "tapó la boca a la catalana que dijo que en época musulmana en Asturias "había poco más que cabras", se mostró esta mañana "sorprendida" por la repercusión que han tenido sus palabras en internet. Cuando vio la noticia de las declaraciones de la profesora Eugenia de Pages no se lo pensó dos veces y buscó en internet una respuesta adecuada a la ofensa.

"Yo no tengo estudios, no acabé ni la EGB pero quise dar mi opinión. Aprendo mucho de escuchar a gente y como me ofendió lo que había dicho la profesora y que se metiera con nuestra historia busqué en internet y contesté", confiesa Berjón. La respuesta no tardó en llegar. Su publicación ya ha sido compartida más de 4.000 veces. Todo un récord incluso para esta gijonesa, acostumbrada a utilizar las redes sociales. Y es que Berjón es la madre de Aurora, la pequeña gijonesa con un nevus gigante para la que su familia ha buscado ayuda decenas de veces a través de Facebook y en los medios de comunicación. "Ni tan siquiera con lo de mi hija había tenido tantas respuestas", confiesa Berjón. Y pone un ejemplo: en las últimas horas ha recibido 67 peticiones de amistad y mensajes privados en los que la felicitan por su contestación. "Olé guaja", le dice un internauta. "Tú sí que sabes", contesta otro.

"Esa profesora va a tener que informarse mejor porque no se a que venía insultar a todos los asturianso, fue una frase despectiva, los asturianso no somos cabras. Debería volver a hacer la carrera", concluye la gijonesa haciendo hincapié en que "Asturianos sí, cabras nada".

La repercusión de lo sucedido ha ido más allá de las redes sociales. "A mi hija en el colegio le preguntaron si tenía relación con la tal Berjón que la había liado tanto en el Facebook y a mi marido le dijeron que vaya bien que estaba lo que había escrito esa que le tapó la boca a la profesora", recuerda entre risas.