El héroe de la escoba

"Volvería a hacer lo mismo, no me lo pensaría. Me gustan las cosas justas, bien hechas y la honradez. Si todo el mundo fuese como tiene que ser no habría que llegar a estos extremos ni sería necesaria la justicia, ni la policía ni nada". En la madrugada del 9 de septiembre, José Joaquín Montes ayudó a interceptar a un delincuente que robaba en un camión de reparto su mercancía, y lo retuvo hasta la llegada de la Policía.

Su historia es la de un héroe anónimo que ya tiene nombres y apellidos. En tiempos de crispación, peleas y disputas territoriales, cuando parece que más cosas desunen que unen, personas como este empleado de Emulsa, de 37 años, aparecen en escena para dar un paso hacia la unidad. "Se agradece que te reconozcan", dijo ayer tras visitar el Ayuntamiento de Gijón, donde fue recibido por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y Esteban Aparicio, concejal de Seguridad.

Los hechos se remontan a la madrugada del 9 de septiembre, cuando se encontraba este operario de mantenimiento de Emulsa trabajando en la calle Marqués de San Esteban poco después de las cuatro de la mañana. "Observé una persona que ya había pegado un golpe antes a un vehículo, que después aprovechó para abrir un camión de reparto y sustraer mercancía. Le llamé la atención, para que no siguiese, y como no paró, le retuvimos entre el repartidor y yo", cuenta, mientras afirma que "el repartidor era una persona conocida, de todas las noches, y me lo agradeció mucho".

La situación no quedó ahí, ya que el hombre, que acabó siendo detenido, volvió a insistir en el delito, y poco después intentó acceder de nuevo al camión, incluso después de advertirle Montes que habían llamado a la policía, por lo que el trabajador de Emulsa se vio obligado a neutralizar y retener al ladrón hasta la llegada de los agentes. "Sé que trabajar de noche tiene su riesgo, pero me salió así en aquel momento".

Lleva cuatro años trabajando en la empresa municipal de limpieza, tras dos años como eventual, y ya ha visto situaciones complicadas. "En la zona de fiesta de Gijón de noche hay bastantes incidentes, te roban el material o se te cuelgan de la manguera, pero la mayoría de las circunstancias se solventan sin problema".

"En comparación con grandes capitales , Gijón es una ciudad muy segura. Tenemos una zona de movida que es conocida en toda España porque se deja un poco de manga ancha a ciertas cosas, pero es una zona que deja mucho dinero a la ciudad y hay que convivir con ello", comenta José Joaquín Montes, el héroe de Emulsa, que también limpia las calles de polémica.