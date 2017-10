"Tenemos que plantearnos si los Ultra Boys deben seguir en El Molinón", asegura el comisario jefe

Un año más Gijón vuelve a erigirse como una de las ciudades más seguras de España con 24,3 infracciones por cada mil habitantes, veinte puntos menos que la media nacional. Es más, en cuanto a tamaño y extensión "es la más segura de todo el país", indicó ayer el comisario principal de la Policía Nacional, Dámaso Colunga, con motivo de la fiesta de los Ángeles Custodios, patronos del cuerpo. Además, destacó que de las infracciones perpetradas en la ciudad este último año (en el periodo comprendido desde la última festividad del cuerpo hasta ayer) no hubo que lamentar delitos graves. No obstante, Colunga puso excepciones a la norma general como la "salvaje agresión" que sufrió el joven Germán Fernández en Fomento el pasado mes de julio o los incidentes con seguidores radicales del Real Sporting el día del derbi regional que agredieron a varios policías en una actuación "inadmisible".

El discurso de Dámaso Colunga, que ayer también se acordó de los compañeros que actuaron este fin de semana en Cataluña, sirvió para ensalzar la labor de sus agentes en pro de la seguridad en Gijón. De esta forma, señaló que la tasa de eficacia media en cuanto a la resolución de los casos es del 63%, también un registro mayor que la media de España. Incluso, esos datos se aproximan al cien por cien en algunos departamentos policiales. En lo que respecta al tipo de delitos, el Comisario destacó una reducción del 24% en casos de robos a viviendas -un problema notable el año pasado en la ciudad- y del 16% en cuanto a robos con intimidación. Un balance positivo de un año en el que, por el momento, no se han registrado homicidios.

No obstante, Dámaso Colunga afrontó los episodios que han supuesto una mácula al año policial en la ciudad. Sobre los últimos acontecimientos violentos en la ciudad, los ocurridos en las inmediaciones de El Molinón previos al partido contra el Real Oviedo, se mostró partidario de analizar el tema en profundidad y abrir la puerta a la expulsión del campo de la peña Ultra Boys, a la que pertenecían la mayoría de los detenidos por estos disturbios. "Llegará un momento en que tengamos que plantearnos si los Ultra Boys tienen que seguir como tal o tener una grada de animación normal", valoró el comisario, que ha visto con buenos ojos la medida cautelar -y pionera en la ciudad- impuesta por la jueza de instrucción del caso prohibiendo a los doce detenidos acceder al estadio ni aproximarse a él a menos de 500 metros los días de partido. "No es normal que por el mero hecho de que la policía abra el paso a un autobús le empiecen a llover sillas, vallas y botellas", valoró Colunga al tiempo que destacó la respuesta de la directiva del club rojiblanco. "El club se ha portado de una forma ejemplar, tomando medidas drásticas contra estos aficionados, que son de una de ideología extremista que queremos evitar", añadió.

Evitar otro "caso Germán"

La agresión sufrida por Germán Fernández ha sido punto y aparte en Gijón y Colunga no eludió hablar de ello. Destacó que "los salvajes" que había agredido al joven camarero de 24 años habían sido detenidos y enviados a prisión (tres jóvenes se encuentran en prisión preventiva por estos hechos). El comisario quiso enviar un mensaje de apoyo al joven, que ayer comenzó la rehabilitación en el HUCA, y a toda su familia. No obstante matizó que la violencia en lugares de ocio nocturno no se combate sólo con más presencia policial. Además de haber aumentado las patrullas en la zona de Fomento indicó que es un "trabajo de todos" y apeló a medidas educativas, a una efectiva "supervisión de los padres" hacia sus hijos y un mayor control a los locales de ocio.

Otro de los temas que infundió cierto temor social, especialmente en periodo estival, fue el de las agresiones sexuales. "Una cosa es lo que se publica y otra la realidad, no ha habido un incremento en Gijón y el problema no ha sido ni tan grave ni en tanta cantidad como salió publicado en algún medio", espetó el comisario al tiempo de recordar que "estamos volcados en la defensa de la mujer, en lo que afecta a su libertad sexual, su intimidad y, por supuesto, su protección familiar".

Del análisis de la ciudad se pasó al recuerdo de los compañeros del cuerpo fallecidos, en especial a los que lo hicieron en acto de servicio, y también al homenaje de los agentes en activo, en segunda actividad o jubilados, como el inspector jefe y expresidente de la plaza de toros de El Bibio, Ismael Fernández. No faltó el guiño a otros cuerpos de seguridad como al teniente Avelino Torres (Seprona) o Jesús Templado (intendente de la Policía Local); autoridades judiciales, como el magistrado Lino Rubio; y a asociaciones o personas que colaboran con el cuerpo policial. En este caso destacó el reconocimiento al trabajador de Emulsa, Juan José Ordiales, y a Rosa María Nuevo, de Serenos de Gijón, que el pasado mes de julio salió en defensa de una joven para evitar que su novio la golpease a costa de recibir ella fuertes golpes por intervenir.

El acto, que comenzó con el himno de España, estuvo presidido por Carmen Moriyón, y el presidente de la sección octava de la Audiencia Provincial, Bernardo Donapetry. Junto a ellos, Dámaso Colunga; el Jefe de la Policía Local, Alejandro Martínez Gallo; y el teniente coronel Francisco Javier Puerta Muñoz, jefe de la Comandancia de Gijón, como símbolo de la buena coordinación entre los cuerpos. La fiesta concluyó con la audición del nuevo y rítmico himno del Cuerpo Nacional de Policía y el himno de Asturias en la voz del coro de Cimavilla.