Los ecologistas denuncian un incremento de más del 3.000% de la contaminación en Montevil

La estación de medición de la contaminación atmosférica ubicada en Montevil registró a las cinco de la tarde del pasado miércoles un pico de contaminación de 514 microgramos de PM 10 por metro cúbico de aire. La Coordinadora Ecologista de Asturias ha pedido explicaciones a la Consejeria de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Gijón sobre el origen de ese incremento de la polución registrado en la estación de control de Montevil.

La Coordinadora resalta que se alcanzaron los 514 microgramos por metro cúbico de PM 10 después de que en la medición efectuada en la hora anterior el resultado fuera de tan solo 16 microgramos por metro cúbico. Esto representa un incremento del 3.112,5% en el nivel de contaminación por partículas inferiores a diez micras, en el lapso de una hora.

La unidad móvil del Ayuntamiento ubicada en el Lauredal. | Marcos León

Los ecologistas recuerdan que no es la primera vez que en Gijón "se alcanzan picos elevados en las estación que dan datos en continuo; el pasado 12 de agosto ya se había alcanzado un pico de 690 microgramos por metro cúbico de aire en la estación municipal del Lauredal", señala el portavoz de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo, en referencia a la unidad móvil estacionada allí por el Ayuntamiento. Para la Coordinadora Ecologista estos incrementos desmesurados de los niveles de contaminación "posiblemente sean muy habituales en las estaciones privadas, pero como el Principado no los publicita estamos vendidos los vecinos en cuanto conocimiento de la contaminación que padecemos", en referencia a las estaciones de control propiedad de la gran industria y de El Musel, de los que el Principado sólo difunde las medias diarias de contaminación que se registran en los mismos, pero no las mediciones horarias.

La Coordinadora recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó unos valores límite para partículas de 20 microgramos por metro cúbico de medía anual para las PM 10 y un valor de alerta con una media diaria de 50 microgramos por metro cúbico, mientras que "la tolerante normativa español establece 40 microgramos por metro cúbico de medía anual y 50 microgramos para las 24 horas para las PM 10", añadiendo que los picos de contaminación atmosferías elevan "los ingresos hospitalarios en Asturias por enfermedades respiratorias de acuerdo a un estudio epidemiológico realizado por la consejería de Sanidad del Principado de Asturias y presentado el año 2016", agregando que la evidencia científica no sugiere ningún umbral "por debajo del cual no se prevean efectos adversos en salud tras la exposición a las partículas. Aún por debajo de los niveles de calidad de aire considerados como seguros por la legislación ambiental, las partículas se asocian con efectos nocivos sobre la salud, por lo que la OMS recomienda lograr las concentraciones de partículas más bajas posibles, recomendación que el Principado incumple de forma significativa".