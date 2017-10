La renuncia del PSOE al "IBI para ricos" abre una nueva brecha en la izquierda municipal

La decisión del Grupo Municipal Socialista de desmarcarse en el último minuto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) diferenciado, o "IBI para ricos" como se le conoce popularmente, ha profundizado la grieta que separa a los tres partidos de la izquierda gijonesa. "Al retirar la enmienda no nos dejaron margen. Espero que lo que ha pasado con el IBI diferenciado no marque la acción del PSOE sobre otras iniciativas de la izquierda", matizó ayer la edil de Izquierda Unida Ana Castaño. Su compañera de Xixón Sí Puede Nuria Rodríguez reprochaba al PSOE "su tímida proposición inicial y el enorme sorpresón de la retirada de la enmienda. Está claro que hay una notable diferencia entre el PSOE de Xixón y el PSOE de Uvieu". "Yo lamento que el PSOE de Gijón no haya hablado con Wenceslao (por Wenceslao López, alcalde socialista de Oviedo ) y se hayan atemorizado al primer envite", remató Castaño.

El hecho de que el PSOE apoyara el IBI diferenciado en otras ciudades, como Oviedo y Barcelona, hace más incomprensible para Rodríguez y Castaño tal posicionamiento. Los socialistas gijoneses había presentado una enmienda a las ordenanzas fiscales para aplicar el IBI diferenciado a propiedades de uso no residencial de más de un millón de euros subiendo el tipo del 0,45 al 0,59%. XSP e IU llevaban otra enmienda similar pero con un tipo del 1,3%. Los socialistas retiraron su iniciativa en la comisión de Hacienda en la que se votaban las ordenanzas fiscales tras analizar la información dada un día antes por el gobierno local sobre las 16 propiedades que se verían afectadas por ese incremento: tres hoteles, Emtusa, la Feria de Muestras y los grandes espacios comerciales desde Hipercor a los bajos del Molinón, entre otros.

"A la vista de los datos los mayores perjudicados eran pequeños comerciantes y administraciones públicas, y el objetivo de nuestra enmienda no era ése, sino aumentar el gravamen a las grandes corporaciones", explicó la edil socialista Marina Pineda tras la reunión, que terminó con un dictamen desfavorable del proyecto de ordenanzas fiscales para 2018.

Para IU y XSP decir no al IBI diferenciado cierra la puerta a sumar ingresos a un Ayuntamiento que los necesita y con urgencia. "Estamos empezando a tener un problema de financiación con una gran descompensación entre los ingresos y los gastos corrientes que generan una situación de peligro. El IBI es una de las pocas posibilidades que tiene un Ayuntamiento para financiarse", explicó Castaño. La concejal de IU avaló su reflexión con datos: los ingresos corrientes del Ayuntamiento el año pasado descendieron un 7,11% respecto al año anterior mientras los gastos corrientes subían un 3,10%. La propia recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles bajó en 2,2 millones.

"El IBI diferenciado habría amortiguado ese problema. La situación del Ayuntamiento puede verse comprometida por la escasez de ingresos para afrontar sus obligaciones con los ciudadanos y los trabajadores. Quien votó en contra del IBI diferenciado debe plantear ahora alternativas", sentenció Rodríguez. Contra ese impuesto votaron en contra también Foro, PP y Ciudadanos.

Al margen del IBI, pero relacionado con los impuestos, está el ruego presentada ayer por Xixón Sí Puede para que el Ayuntamiento inste a la Federación Española de Municipios y Provincias a impulsar la incorporación de la progresividad y el fraccionamiento en el pago del impuesto sobre el valor añadido (plusvalía).